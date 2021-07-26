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В Волгоградской области младенец утонул в ванне
В Волгоградской области младенец утонул в ванне - РИА Новости, 26.07.2021
В Волгоградской области младенец утонул в ванне
Девятимесячный ребенок погиб, захлебнувшись водой в ванне в городе Камышин Волгоградской области, против его матери возбуждено уголовное дело по статье... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:19
2021-07-26T13:19
россия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
камышин
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 26 июл – РИА Новости. Девятимесячный ребенок погиб, захлебнувшись водой в ванне в городе Камышин Волгоградской области, против его матери возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", сообщает в понедельник пресс-служба СУСКР по региону.По информации ведомства, против 20-летней жительницы Камышина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности"."По данным следствия, днем 25 июля 2021 года при купании 9-месячного ребенка в ванне, мать мальчика отвлеклась, оставив его на несколько минут одного, в результате чего малыш захлебнулся и умер от закрытия дыхательных путей водой, что подтвердило заключение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении СК.В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, камышин, происшествия
13:19 26.07.2021
 
В Волгоградской области младенец утонул в ванне

СК: девятимесячный ребенок погиб, захлебнувшись водой в ванне в городе Камышин Волгоградской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 26 июл – РИА Новости. Девятимесячный ребенок погиб, захлебнувшись водой в ванне в городе Камышин Волгоградской области, против его матери возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", сообщает в понедельник пресс-служба СУСКР по региону.
По информации ведомства, против 20-летней жительницы Камышина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности".
"По данным следствия, днем 25 июля 2021 года при купании 9-месячного ребенка в ванне, мать мальчика отвлеклась, оставив его на несколько минут одного, в результате чего малыш захлебнулся и умер от закрытия дыхательных путей водой, что подтвердило заключение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении СК.
В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьКамышинПроисшествия
 
 
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