https://ria.ru/20210726/mishustin-1742851001.html

Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе

Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе - РИА Новости, 26.07.2021

Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на южнокурильском острове Итуруп ознакомился с работой Курильской центральной районной больницы и пообещал обеспечить её... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T06:16

2021-07-26T06:16

2021-07-26T06:16

итуруп

михаил мишустин

общество

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КУРИЛЬСК (о. Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на южнокурильском острове Итуруп ознакомился с работой Курильской центральной районной больницы и пообещал обеспечить её необходимым современным оборудованием.Глава правительства, в частности, осмотрел кабинеты медицинской профилактики, вакцинации и рентген-кабинет поликлинического отделения больницы и пообщался с медперсоналом. На входе ему измерили температуру - она была 36,2."Хочу сказать вам огромное спасибо, что в такое непростое время помогаете людям. У вас район хоть и далёкий, но красиво здесь", - обратился Мишустин к врачам.Врачи клиники рассказали главе правительства, что медучреждение нуждается в новом оборудовании, в том числе в маммографе, компьютерном томографе и приборе для иммуноферментного анализа."Вы в этом смысле, конечно же, будете обеспечены всем, что необходимо... Это очень здорово, что у вас и профилактика на месте, и реабилитация. Что касается оборудования - думаю, мы с губернатором все эти вопросы решим, но главное - чтобы люди не болели и вам было удобно и комфортно. Спасибо вам, дорогие врачи", - сказал Мишустин.Он поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко решить вопрос с обеспечением медучреждения необходимым оборудованием.

https://ria.ru/20210721/zdravookhranenie-1742151202.html

итуруп

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итуруп, михаил мишустин, общество