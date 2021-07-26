https://ria.ru/20210726/mishustin-1742851001.html
Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе
Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе - РИА Новости, 26.07.2021
Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на южнокурильском острове Итуруп ознакомился с работой Курильской центральной районной больницы и пообещал обеспечить её... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T06:16
2021-07-26T06:16
2021-07-26T06:16
итуруп
михаил мишустин
общество
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КУРИЛЬСК (о. Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на южнокурильском острове Итуруп ознакомился с работой Курильской центральной районной больницы и пообещал обеспечить её необходимым современным оборудованием.Глава правительства, в частности, осмотрел кабинеты медицинской профилактики, вакцинации и рентген-кабинет поликлинического отделения больницы и пообщался с медперсоналом. На входе ему измерили температуру - она была 36,2."Хочу сказать вам огромное спасибо, что в такое непростое время помогаете людям. У вас район хоть и далёкий, но красиво здесь", - обратился Мишустин к врачам.Врачи клиники рассказали главе правительства, что медучреждение нуждается в новом оборудовании, в том числе в маммографе, компьютерном томографе и приборе для иммуноферментного анализа."Вы в этом смысле, конечно же, будете обеспечены всем, что необходимо... Это очень здорово, что у вас и профилактика на месте, и реабилитация. Что касается оборудования - думаю, мы с губернатором все эти вопросы решим, но главное - чтобы люди не болели и вам было удобно и комфортно. Спасибо вам, дорогие врачи", - сказал Мишустин.Он поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко решить вопрос с обеспечением медучреждения необходимым оборудованием.
https://ria.ru/20210721/zdravookhranenie-1742151202.html
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РИА Новости
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итуруп, михаил мишустин, общество
Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе
Премьер-министр Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе
КУРИЛЬСК (о. Итуруп), 26 июл - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
на южнокурильском острове Итуруп
ознакомился с работой Курильской центральной районной больницы и пообещал обеспечить её необходимым современным оборудованием.
Глава правительства, в частности, осмотрел кабинеты медицинской профилактики, вакцинации и рентген-кабинет поликлинического отделения больницы и пообщался с медперсоналом. На входе ему измерили температуру - она была 36,2.
"Хочу сказать вам огромное спасибо, что в такое непростое время помогаете людям. У вас район хоть и далёкий, но красиво здесь", - обратился Мишустин к врачам.
Врачи клиники рассказали главе правительства, что медучреждение нуждается в новом оборудовании, в том числе в маммографе, компьютерном томографе и приборе для иммуноферментного анализа.
"Вы в этом смысле, конечно же, будете обеспечены всем, что необходимо... Это очень здорово, что у вас и профилактика на месте, и реабилитация. Что касается оборудования - думаю, мы с губернатором все эти вопросы решим, но главное - чтобы люди не болели и вам было удобно и комфортно. Спасибо вам, дорогие врачи", - сказал Мишустин.
Он поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко решить вопрос с обеспечением медучреждения необходимым оборудованием.