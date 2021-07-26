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В Сочи нашли тело ребенка из автомобиля, съехавшего в реку Мацеста
В Сочи нашли тело ребенка из автомобиля, съехавшего в реку Мацеста - РИА Новости, 26.07.2021
В Сочи нашли тело ребенка из автомобиля, съехавшего в реку Мацеста
Спасатели недалеко от моря нашли тело ребенка из автомобиля, который упал в реку Мацесту в Сочи, сообщили РИА Новости начальник управления гражданской обороны и РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:36
2021-07-26T12:48
вадим снегирев
гумвд
сочи
происшествия
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СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Спасатели недалеко от моря нашли тело ребенка из автомобиля, который упал в реку Мацесту в Сочи, сообщили РИА Новости начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.По данным ГУМВД, Toyota, за рулем которой был местный полицейский Алексей Кожакин, вечером 23 июля пыталась проехать заваленный ветками неогороженный мост через Мацесту. Знакомый полицейского вышел из авто, чтобы освободить путь от веток, но провалился под мост и упал в воду. Полицейский попытался выехать на берег, чтобы не оставлять семью на мосту и спасти знакомого, но автомобиль с водителем и пассажирами унесло в реку."В 10.30 обнаружен труп ребёнка. 700 метров от берега. Пляж санатория Орджоникидзе", - сказал Снегирев.Он добавил, что погибли четверо из машины - в живых остался только мужчина, который бросился первым очищать дорогу от веток.
https://ria.ru/20210705/most-1739987544.html
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вадим снегирев, гумвд, сочи, происшествия
12:36 26.07.2021 (обновлено: 12:48 26.07.2021)
 
В Сочи нашли тело ребенка из автомобиля, съехавшего в реку Мацеста

Начальник МКУ "Служба спасения": найдено тело ребенка из автомобиля, съехавшего в реку Мацеста

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Спасатели недалеко от моря нашли тело ребенка из автомобиля, который упал в реку Мацесту в Сочи, сообщили РИА Новости начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
По данным ГУМВД, Toyota, за рулем которой был местный полицейский Алексей Кожакин, вечером 23 июля пыталась проехать заваленный ветками неогороженный мост через Мацесту. Знакомый полицейского вышел из авто, чтобы освободить путь от веток, но провалился под мост и упал в воду. Полицейский попытался выехать на берег, чтобы не оставлять семью на мосту и спасти знакомого, но автомобиль с водителем и пассажирами унесло в реку.
"В 10.30 обнаружен труп ребёнка. 700 метров от берега. Пляж санатория Орджоникидзе", - сказал Снегирев.
Он добавил, что погибли четверо из машины - в живых остался только мужчина, который бросился первым очищать дорогу от веток.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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Вадим СнегиревГУМВДСочиПроисшествия
 
 
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