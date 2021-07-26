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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210726/marvel-1742612875.html
Звезды блокбастеров Marvel подружатся с привидением Эрнестом
Звезды блокбастеров Marvel подружатся с привидением Эрнестом - РИА Новости, 26.07.2021
Звезды блокбастеров Marvel подружатся с привидением Эрнестом
Энтони Маки и Дэвид Харбор появятся в новом фильме Netflix "We have a ghost" ("У нас есть призрак"), сообщает The Wrap. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T06:22
2021-07-26T06:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Энтони Маки и Дэвид Харбор появятся в новом фильме Netflix "We have a ghost" ("У нас есть призрак"), сообщает The Wrap. Проект основан на рассказе Джеффа Мано "Эрнест". В картине расскажут о семье, которая обнаруживает в своем новом доме призрака, благодаря чему за ночь они превратятся в звезд социальных сетей. Однако когда приведение с живыми друзьями возьмется за расследование его загадочного прошлого, на них выйдет ЦРУ. Энтони Маки известен по роли Сэма Уилсона, ставшего новым Капитаном Америкой, в проектах Marvel. Харбор недавно сыграл Красного Стража в фильме о Черной Вдове. Также актер снимался в сериале "Очень странные дела", там он воплотил образ шерифа Джима Хоппера.
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кино и сериалы, новости культуры, marvel comics
06:22 26.07.2021
 

Звезды блокбастеров Marvel подружатся с привидением Эрнестом

© AFP 2021 / Michael Loccisano/Getty Images/Charley Gallay/Getty Images for Netflix/AFP Энтони Маки / Дэвид Харбор
 Энтони Маки / Дэвид Харбор - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AFP 2021 / Michael Loccisano/Getty Images/Charley Gallay/Getty Images for Netflix/AFP
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Энтони Маки и Дэвид Харбор появятся в новом фильме Netflix "We have a ghost" ("У нас есть призрак"), сообщает The Wrap.
Проект основан на рассказе Джеффа Мано "Эрнест".
В картине расскажут о семье, которая обнаруживает в своем новом доме призрака, благодаря чему за ночь они превратятся в звезд социальных сетей. Однако когда приведение с живыми друзьями возьмется за расследование его загадочного прошлого, на них выйдет ЦРУ.
Энтони Маки известен по роли Сэма Уилсона, ставшего новым Капитаном Америкой, в проектах Marvel. Харбор недавно сыграл Красного Стража в фильме о Черной Вдове. Также актер снимался в сериале "Очень странные дела", там он воплотил образ шерифа Джима Хоппера.
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