https://ria.ru/20210726/marvel-1742612875.html
Звезды блокбастеров Marvel подружатся с привидением Эрнестом
Звезды блокбастеров Marvel подружатся с привидением Эрнестом - РИА Новости, 26.07.2021
Звезды блокбастеров Marvel подружатся с привидением Эрнестом
Энтони Маки и Дэвид Харбор появятся в новом фильме Netflix "We have a ghost" ("У нас есть призрак"), сообщает The Wrap. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T06:22
2021-07-26T06:22
2021-07-26T06:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742617675_0:0:2762:1555_1920x0_80_0_0_d99afb713215c73319ba32391be68b4f.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Энтони Маки и Дэвид Харбор появятся в новом фильме Netflix "We have a ghost" ("У нас есть призрак"), сообщает The Wrap. Проект основан на рассказе Джеффа Мано "Эрнест". В картине расскажут о семье, которая обнаруживает в своем новом доме призрака, благодаря чему за ночь они превратятся в звезд социальных сетей. Однако когда приведение с живыми друзьями возьмется за расследование его загадочного прошлого, на них выйдет ЦРУ. Энтони Маки известен по роли Сэма Уилсона, ставшего новым Капитаном Америкой, в проектах Marvel. Харбор недавно сыграл Красного Стража в фильме о Черной Вдове. Также актер снимался в сериале "Очень странные дела", там он воплотил образ шерифа Джима Хоппера.
https://ria.ru/20210710/premera-1740513406.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742617675_104:0:2688:1938_1920x0_80_0_0_951f4fcdf211c1f82198ad99d1403263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, marvel comics
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Энтони Маки и Дэвид Харбор появятся в новом фильме Netflix "We have a ghost" ("У нас есть призрак"), сообщает
The Wrap.
Проект основан на рассказе Джеффа Мано "Эрнест".
В картине расскажут о семье, которая обнаруживает в своем новом доме призрака, благодаря чему за ночь они превратятся в звезд социальных сетей. Однако когда приведение с живыми друзьями возьмется за расследование его загадочного прошлого, на них выйдет ЦРУ.
Энтони Маки известен по роли Сэма Уилсона, ставшего новым Капитаном Америкой, в проектах Marvel. Харбор недавно сыграл Красного Стража в фильме о Черной Вдове. Также актер снимался в сериале "Очень странные дела", там он воплотил образ шерифа Джима Хоппера.