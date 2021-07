https://ria.ru/20210726/marvel-1742612875.html

Звезды блокбастеров Marvel подружатся с привидением Эрнестом

Энтони Маки и Дэвид Харбор появятся в новом фильме Netflix "We have a ghost" ("У нас есть призрак"), сообщает The Wrap. РИА Новости, 26.07.2021

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Энтони Маки и Дэвид Харбор появятся в новом фильме Netflix "We have a ghost" ("У нас есть призрак"), сообщает The Wrap. Проект основан на рассказе Джеффа Мано "Эрнест". В картине расскажут о семье, которая обнаруживает в своем новом доме призрака, благодаря чему за ночь они превратятся в звезд социальных сетей. Однако когда приведение с живыми друзьями возьмется за расследование его загадочного прошлого, на них выйдет ЦРУ. Энтони Маки известен по роли Сэма Уилсона, ставшего новым Капитаном Америкой, в проектах Marvel. Харбор недавно сыграл Красного Стража в фильме о Черной Вдове. Также актер снимался в сериале "Очень странные дела", там он воплотил образ шерифа Джима Хоппера.

