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Туризм
https://ria.ru/20210726/maldivy-1742877218.html
Мальдивы изменили правила въезда на острова для иностранцев
Мальдивы изменили правила въезда на острова для иностранцев - РИА Новости, 26.07.2021
Мальдивы изменили правила въезда на острова для иностранцев
Власти Мальдивской республики пересмотрели сроки представления туристами справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Теперь для сдачи анализа у въезжающих РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:47
2021-07-26T12:18
туризм
коронавирус covid-19
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
мальдивы
отдых
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти Мальдивской республики пересмотрели сроки представления туристами справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Теперь для сдачи анализа у въезжающих на острова на 24 часа меньше времени, чем раньше, сообщает АТОР.Согласно постановлению министерства туризма страны, с 26 июля пройти тестирование путешественникам нужно будет за 72 часа до вылета, а не за 96, как прежде.Уточняется, что справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 обязаны иметь при себе все въезжающие в страну, включая переболевших и прошедших полный курс вакцинации.В случае, если пересадка в аэропорту на транзитном рейсе превышает 24 часа, отдыхающим нужно быть готовыми к повторному тестированию. Исключение сделали для граждан и резидентов Мальдив, владельцев разрешений на работу и детей до года.
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коронавирус covid-19, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мальдивы, отдых
11:47 26.07.2021 (обновлено: 12:18 26.07.2021)
 

Мальдивы изменили правила въезда на острова для иностранцев

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Мальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти Мальдивской республики пересмотрели сроки представления туристами справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Теперь для сдачи анализа у въезжающих на острова на 24 часа меньше времени, чем раньше, сообщает АТОР.
Согласно постановлению министерства туризма страны, с 26 июля пройти тестирование путешественникам нужно будет за 72 часа до вылета, а не за 96, как прежде.
Уточняется, что справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 обязаны иметь при себе все въезжающие в страну, включая переболевших и прошедших полный курс вакцинации.
В случае, если пересадка в аэропорту на транзитном рейсе превышает 24 часа, отдыхающим нужно быть готовыми к повторному тестированию. Исключение сделали для граждан и резидентов Мальдив, владельцев разрешений на работу и детей до года.
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ТуризмКоронавирус COVID-19туристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМальдивыОтдых
 
 
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