https://ria.ru/20210726/maldivy-1742877218.html

Мальдивы изменили правила въезда на острова для иностранцев

Мальдивы изменили правила въезда на острова для иностранцев - РИА Новости, 26.07.2021

Мальдивы изменили правила въезда на острова для иностранцев

Власти Мальдивской республики пересмотрели сроки представления туристами справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Теперь для сдачи анализа у въезжающих РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:47

2021-07-26T11:47

2021-07-26T12:18

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мальдивы

отдых

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти Мальдивской республики пересмотрели сроки представления туристами справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Теперь для сдачи анализа у въезжающих на острова на 24 часа меньше времени, чем раньше, сообщает АТОР.Согласно постановлению министерства туризма страны, с 26 июля пройти тестирование путешественникам нужно будет за 72 часа до вылета, а не за 96, как прежде.Уточняется, что справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 обязаны иметь при себе все въезжающие в страну, включая переболевших и прошедших полный курс вакцинации.В случае, если пересадка в аэропорту на транзитном рейсе превышает 24 часа, отдыхающим нужно быть готовыми к повторному тестированию. Исключение сделали для граждан и резидентов Мальдив, владельцев разрешений на работу и детей до года.

https://ria.ru/20210722/maldivy-1742334260.html

мальдивы

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мальдивы, отдых