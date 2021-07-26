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Три тысячи жителей Коста-Рики разместили в убежищах после рекордных ливней
Три тысячи жителей Коста-Рики разместили в убежищах после рекордных ливней - РИА Новости, 26.07.2021
Три тысячи жителей Коста-Рики разместили в убежищах после рекордных ливней
Сильнейшие за более чем 40 лет ливни в Коста-Рике вызвали оползни, подтопления и перебои с водо- и электроснабжением, во временных убежищах разместились более... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T23:26
2021-07-26T23:26
2021-07-26T23:26
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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Сильнейшие за более чем 40 лет ливни в Коста-Рике вызвали оползни, подтопления и перебои с водо- и электроснабжением, во временных убежищах разместились более трех тысяч человек."Более 3,2 тысячи человек находятся в 58 приютах. Поставка продовольствия координируется совместно со службой воздушного наблюдения. Ожидается, что дожди продолжатся с меньшей интенсивностью, в связи с чем сохраняется состояние повышенной готовности", - написал в Twitter президент страны Карлос Альварадо Кесада.По информации спасателей Коста-Рики, основной ущерб осадки нанесли жителям карибской зоны страны, на севере, в Сарапики, Турриальбе и Хименесе.После того как на территории страны за 48 часов выпала полуторамесячная норма осадков, спасатели зарегистрировали более 2769 событий, таких как оползни, обрушение дорог и подтопления. Оценки ущерба, а также информация о пострадавших или погибших не приводятся.
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коста-рика, в мире
Три тысячи жителей Коста-Рики разместили в убежищах после рекордных ливней
Более трех тысяч жителей Коста-Рики разместили в убежищах после рекордных ливней
МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Сильнейшие за более чем 40 лет ливни в Коста-Рике вызвали оползни, подтопления и перебои с водо- и электроснабжением, во временных убежищах разместились более трех тысяч человек.
"Более 3,2 тысячи человек находятся в 58 приютах. Поставка продовольствия координируется совместно со службой воздушного наблюдения. Ожидается, что дожди продолжатся с меньшей интенсивностью, в связи с чем сохраняется состояние повышенной готовности", - написал в Twitter президент страны Карлос Альварадо Кесада.
По информации спасателей Коста-Рики, основной ущерб осадки нанесли жителям карибской зоны страны, на севере, в Сарапики, Турриальбе и Хименесе.
После того как на территории страны за 48 часов выпала полуторамесячная норма осадков, спасатели зарегистрировали более 2769 событий, таких как оползни, обрушение дорог и подтопления. Оценки ущерба, а также информация о пострадавших или погибших не приводятся.