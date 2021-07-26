Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742887814.html
Российские ученые предложили новый способ отслеживания мутаций COVID-19
Российские ученые предложили новый способ отслеживания мутаций COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
Российские ученые предложили новый способ отслеживания мутаций COVID-19
Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предложили новый способ отслеживания мутаций коронавируса – расшифровывать не весь его геном, а только ту часть, РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:38
2021-07-26T11:38
камиль хафизов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597684881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ad42d7120b9a56a5e351a42cb6f6a37.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предложили новый способ отслеживания мутаций коронавируса – расшифровывать не весь его геном, а только ту часть, мутации в которой влияют на важные эпидемиологические свойства, благодаря чему вдвое увеличится скорость исследований, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов."Метод целевого секвенирования отдельных фрагментов гена S-белка позволяет сократить расходы на пробоподготовку и секвенирование примерно в 10 раз по сравнению с полногеномным секвенированием коронавируса. В два раза возрастает и скорость исследований, в том числе за счет того, что в таргетном секвенировании намного меньше "выбраковка" биологического материала, то есть больший процент проб проходит все стадии исследования и доходит до получения непосредственно самой геномной последовательности", - сказал Хафизов.Он отметил, что полное секвенирование генома остается наиболее надежным и точным методом, но оно требует как больших финансовых, так и временных затрат.По словам специалиста, мутации вируса происходят постоянно, но к изменению свойств приводят не все. Значимые мутации коронавируса сосредоточены преимущественно в одном участке генома, их и предлагается расшифровывать, пояснил Хафизов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/revaktsinatsiya-1742857445.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597684881_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_63a6c8d769b1e3412e8056cd3ea1d75c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камиль хафизов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:38 26.07.2021
 
Российские ученые предложили новый способ отслеживания мутаций COVID-19

Специалисты ЦНИИ Роспотребнадзора предложили новый способ отслеживания мутаций COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предложили новый способ отслеживания мутаций коронавируса – расшифровывать не весь его геном, а только ту часть, мутации в которой влияют на важные эпидемиологические свойства, благодаря чему вдвое увеличится скорость исследований, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов.
"Метод целевого секвенирования отдельных фрагментов гена S-белка позволяет сократить расходы на пробоподготовку и секвенирование примерно в 10 раз по сравнению с полногеномным секвенированием коронавируса. В два раза возрастает и скорость исследований, в том числе за счет того, что в таргетном секвенировании намного меньше "выбраковка" биологического материала, то есть больший процент проб проходит все стадии исследования и доходит до получения непосредственно самой геномной последовательности", - сказал Хафизов.
Пункт вакцинации в ГУМе - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 09:00Сказано в эфире
Ревакцинация от коронавируса: как это работает
Он отметил, что полное секвенирование генома остается наиболее надежным и точным методом, но оно требует как больших финансовых, так и временных затрат.
По словам специалиста, мутации вируса происходят постоянно, но к изменению свойств приводят не все. Значимые мутации коронавируса сосредоточены преимущественно в одном участке генома, их и предлагается расшифровывать, пояснил Хафизов.
 
Камиль ХафизовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
03:10Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Лента новостейМолния