https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742887814.html

Российские ученые предложили новый способ отслеживания мутаций COVID-19

Российские ученые предложили новый способ отслеживания мутаций COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

Российские ученые предложили новый способ отслеживания мутаций COVID-19

Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предложили новый способ отслеживания мутаций коронавируса – расшифровывать не весь его геном, а только ту часть, РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:38

2021-07-26T11:38

2021-07-26T11:38

камиль хафизов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предложили новый способ отслеживания мутаций коронавируса – расшифровывать не весь его геном, а только ту часть, мутации в которой влияют на важные эпидемиологические свойства, благодаря чему вдвое увеличится скорость исследований, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов."Метод целевого секвенирования отдельных фрагментов гена S-белка позволяет сократить расходы на пробоподготовку и секвенирование примерно в 10 раз по сравнению с полногеномным секвенированием коронавируса. В два раза возрастает и скорость исследований, в том числе за счет того, что в таргетном секвенировании намного меньше "выбраковка" биологического материала, то есть больший процент проб проходит все стадии исследования и доходит до получения непосредственно самой геномной последовательности", - сказал Хафизов.Он отметил, что полное секвенирование генома остается наиболее надежным и точным методом, но оно требует как больших финансовых, так и временных затрат.По словам специалиста, мутации вируса происходят постоянно, но к изменению свойств приводят не все. Значимые мутации коронавируса сосредоточены преимущественно в одном участке генома, их и предлагается расшифровывать, пояснил Хафизов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/revaktsinatsiya-1742857445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камиль хафизов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)