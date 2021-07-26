https://ria.ru/20210726/karpin-1742911294.html

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу - РИА Новости, 26.07.2021

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

Валерий Карпин подписал контракт и официально возглавил сборную России по футболу, говорится в сообщении РФС в Telegram. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:19

2021-07-26T13:19

2021-07-26T15:14

футбол

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Валерий Карпин подписал контракт и официально возглавил сборную России по футболу, говорится в сообщении РФС в Telegram.О его назначении стало известно в пятницу.Договор со специалистом, который тренирует "Ростов", рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода он будет совмещать работу в национальной команде и клубе.Вместе с ним в штаб вошли Виктор Онопко, Николай Писарев, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.Карпин руководит "Ростовом" с 2017-го. В его тренерском послужном списке также значатся московский "Спартак", "Мальорка" и "Торпедо" Армавир.До него пост главного куратора сборной занимал Станислав Черчесов, под началом которого россияне сумели дойти до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, но на Евро-2020, завершившемся несколько недель назад, не смогли выйти из группы.

https://rsport.ria.ru/20210724/karpin-1742681490.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

футбол