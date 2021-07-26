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ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа
ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа - РИА Новости, 26.07.2021
ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T00:25
2021-07-26T00:25
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
палестина
израиль
в мире
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ГАЗА, 26 июл - РИА Новости. Тарек Альян. ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.Израильские военные самолеты атаковали в основном цели в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа.Ранее вечером в воскресенье палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Израильские СМИ сообщали о не менее чем пяти возгораниях в приграничной полосе, возникших вследствие этого.Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.
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сектор газа
палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, в мире
00:25 26.07.2021
 
ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по объектам палестинских группировок в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
ГАЗА, 26 июл - РИА Новости. Тарек Альян. ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Израильские военные самолеты атаковали в основном цели в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Ранее вечером в воскресенье палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Израильские СМИ сообщали о не менее чем пяти возгораниях в приграничной полосе, возникших вследствие этого.
Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
 
 
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