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ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа
ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа - РИА Новости, 26.07.2021
ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T00:25
2021-07-26T00:25
2021-07-26T00:25
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
палестина
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ГАЗА, 26 июл - РИА Новости. Тарек Альян. ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.Израильские военные самолеты атаковали в основном цели в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа.Ранее вечером в воскресенье палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Израильские СМИ сообщали о не менее чем пяти возгораниях в приграничной полосе, возникших вследствие этого.Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, в мире
ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по объектам палестинских группировок в секторе Газа