https://ria.ru/20210726/izrail-1742839854.html

ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа

ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа - РИА Новости, 26.07.2021

ВВС Израиля атаковали объекты палестинских группировок в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T00:25

2021-07-26T00:25

2021-07-26T00:25

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

палестина

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150691/68/1506916834_0:81:2501:1487_1920x0_80_0_0_b366984faa5abeb17a67754011ed28e0.jpg

ГАЗА, 26 июл - РИА Новости. Тарек Альян. ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам палестинских группировок в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.Израильские военные самолеты атаковали в основном цели в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа.Ранее вечером в воскресенье палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Израильские СМИ сообщали о не менее чем пяти возгораниях в приграничной полосе, возникших вследствие этого.Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.

https://ria.ru/20210713/blokada-1741013415.html

сектор газа

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, в мире