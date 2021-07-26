https://ria.ru/20210726/gazifikatsiya-1742931854.html
Новак рассказал о ситуации с газификацией в регионах
Новак рассказал о ситуации с газификацией в регионах - РИА Новости, 26.07.2021
Новак рассказал о ситуации с газификацией в регионах
Штабы по газификации созданы уже в 66 регионах России, почти 90 тысяч заявок на догазификацию к настоящему времени принято в работу, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:48
2021-07-26T14:48
2021-07-26T14:48
россия
единая россия
александр новак
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Штабы по газификации созданы уже в 66 регионах России, почти 90 тысяч заявок на догазификацию к настоящему времени принято в работу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совместного с "Единой Россией" обсуждения программы догазификации."На сегодняшний день мы уже ведем заявочную компанию. Вот на данном экране показано, что, например, на сегодня всего подано 97 314 заявлений на догазификацию, из них отклонено... по разным причинам - 10 136", - рассказал он."66 регионов создали штабы и 17 - на согласовании", - также добавил Новак про количество региональных штабов по газификации в России.
https://ria.ru/20210710/kurily-1740696377.html
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россия, единая россия, александр новак, экономика
Новак рассказал о ситуации с газификацией в регионах
Вице-премьер Новак: в 66 регионах создали штабы по газификации