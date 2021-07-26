https://ria.ru/20210726/gaz-1742949347.html

Турчак предложил зафиксировать минимальную стоимость подключения к газу

Турчак предложил зафиксировать минимальную стоимость подключения к газу - РИА Новости, 26.07.2021

Турчак предложил зафиксировать минимальную стоимость подключения к газу

Необходимо зафиксировать стоимость минимального набора для газификации ветеранам, отдельным категориям пенсионеров, многодетным семьям и семьям с... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:03

2021-07-26T16:03

2021-07-26T16:03

россия

дальний восток

газпром

единая россия

александр новак

андрей турчак

владимир путин

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Необходимо зафиксировать стоимость минимального набора для газификации ветеранам, отдельным категориям пенсионеров, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами в пределах 45 тысяч рублей, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Для некоторых категорий граждан - ветераны, отдельные категории пенсионеров, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, нужно, чтобы минимальный необходимый набор был стандартизирован: счетчик, газоанализатор, котел, плита - все это укладывается в минимальную стоимость 40-45 тысяч рублей исходя из того, что они производят и конечное оборудование на своих предприятиях. Вопрос в фиксации стоимости метра трубы уже непосредственно по земельному участку до домовладения. Для этой категории, я считаю, должна быть разработана отдельная программа", - сказал Турчак в ходе встречи с вице-премьером Александром Новаком по теме реализации программы ускоренной социальной газификации.По его словам, в 32 субъектах РФ депутатский корпус "Единой России" на последних сессиях законодательных собраниях подобные меры поддержки уже принял."По каким-то категориям идет 50%, по другим – 75%, а для каких-то это абсолютно бесплатно. Важно, чтобы и на федеральном уровне такая фиксация произошла, чтобы не было разнобоя по стране: Северо-Запад, Центр, Юг, Дальний Восток – чтобы этот минимальный пакет был зафиксирован", - добавил секретарь генсовета партии.Турчак также отметил, что в России есть населенные пункты, в которых на одной улице часть домов газифицирована, а часть нет. "Знаю, что правительство разработало программу, в рамках которой до 4 миллионов домовладений будут газифицированы до конца 2022 года. Отмечу важный момент – почти половина из них находятся на расстоянии менее 200 метров от существующей трубы. Мы благодарны правительству, Газпрому за то, что эта программа начала реализовываться", - сказал Турчак.Президент Владимир Путин подписал закон 11 июня о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах – крупная региональная компания.

https://ria.ru/20210725/roskosh-1742811033.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210724/ukraina-1742721655.html

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россия, дальний восток, газпром, единая россия, александр новак, андрей турчак, владимир путин