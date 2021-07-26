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Американских военных напугали популярные дроны DJI
Американских военных напугали популярные дроны DJI - РИА Новости, 26.07.2021
Американских военных напугали популярные дроны DJI
Министерство обороны США посчитало квадрокоптеры китайской компании DJI "потенциальной угрозой". Об этом сообщает The Verge. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:04
2021-07-26T11:04
2021-07-26T11:04
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министерство обороны США посчитало квадрокоптеры китайской компании DJI "потенциальной угрозой". Об этом сообщает The Verge.Проблемы у DJI с американским правительством начались еще в 2020 году, когда дроны компании запретили использовать местной полиции. Компании из США временно не могут продавать технологии этой фирме.В Пентагоне признали, что вредоносного кода в программном обеспечении квадрокоптеров не содержится, но летающие роботы якобы могут передавать данные китайскому правительству. Потенциально этот вывод способен привести к частичному запрету продукции DJI на территории США — закон о пятилетнем эмбарго на покупку дронов госструктурами рассматривает Конгресс.Китайская компания DJI является крупнейшим производителем бытовых дронов, которые популярны во всем мире. Недорогие модели, оснащенные видеокамерами, предлагаются на российском рынке от 20 000 рублей.
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