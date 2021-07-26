https://ria.ru/20210726/draka-1742879965.html

В Архангельске выставка уличного искусства закончилась массовой дракой

В Архангельске выставка уличного искусства закончилась массовой дракой - РИА Новости, 26.07.2021

В Архангельске выставка уличного искусства закончилась массовой дракой

На выставке уличного искусства в Архангельске произошла драка между местными жителями и художниками, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:58

2021-07-26T10:58

2021-07-26T12:28

архангельск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. На выставке уличного искусства в Архангельске произошла драка между местными жителями и художниками, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.Выставка "Коровник" проходила на Кегострове. Как говорится в анонсе мероприятия, экспозиция раскрывает самобытность Русского Севера. Организаторы выставки — молодое локальное художественное сообщество.Из прямого эфира, сохранившегося в Instagram одного из художников, видно, что потасовка началась на причале, когда участники выставки садились на теплоход. В этот момент на них набросились несколько молодых людей, а художники в ответ распылили баллончик с перцовым газом. После этого в ход пошли бутылки и обломки досок. Затем некоторые из участников драки запрыгнули на отходящий от пристани теплоход и уехали.По словам одного из организаторов выставки, Николая Мелентьева, выставка прошла замечательно. "Просто на ура! Все молодцы, участники постарались, сделали шикарные работы. Ничего страшного, произошел вот этот казус <…> это просто жизнь, так бывает", — сказал он на видео, опубликованном в Instagram.В полиции подтвердили, что 24 июля на острове произошел конфликт на бытовой почве. Сотрудники МВД проводят проверку.В пресс-службе добавили, что часть участников драки отказалась от написания заявлений в органы местных дел. Как минимум два человека пострадали — они обратились к медикам, помощь им оказали на месте.

https://ria.ru/20210721/draka-1742186892.html

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельск