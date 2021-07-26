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В Архангельске выставка уличного искусства закончилась массовой дракой
В Архангельске выставка уличного искусства закончилась массовой дракой - РИА Новости, 26.07.2021
В Архангельске выставка уличного искусства закончилась массовой дракой
На выставке уличного искусства в Архангельске произошла драка между местными жителями и художниками, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:58
2021-07-26T10:58
2021-07-26T12:28
архангельск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. На выставке уличного искусства в Архангельске произошла драка между местными жителями и художниками, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.Выставка "Коровник" проходила на Кегострове. Как говорится в анонсе мероприятия, экспозиция раскрывает самобытность Русского Севера. Организаторы выставки — молодое локальное художественное сообщество.Из прямого эфира, сохранившегося в Instagram одного из художников, видно, что потасовка началась на причале, когда участники выставки садились на теплоход. В этот момент на них набросились несколько молодых людей, а художники в ответ распылили баллончик с перцовым газом. После этого в ход пошли бутылки и обломки досок. Затем некоторые из участников драки запрыгнули на отходящий от пристани теплоход и уехали.По словам одного из организаторов выставки, Николая Мелентьева, выставка прошла замечательно. "Просто на ура! Все молодцы, участники постарались, сделали шикарные работы. Ничего страшного, произошел вот этот казус <…> это просто жизнь, так бывает", — сказал он на видео, опубликованном в Instagram.В полиции подтвердили, что 24 июля на острове произошел конфликт на бытовой почве. Сотрудники МВД проводят проверку.В пресс-службе добавили, что часть участников драки отказалась от написания заявлений в органы местных дел. Как минимум два человека пострадали — они обратились к медикам, помощь им оказали на месте.
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архангельск
10:58 26.07.2021 (обновлено: 12:28 26.07.2021)
В Архангельске выставка уличного искусства закончилась массовой дракой
В Архангельске местные жители подрались с художниками на выставке уличного искусства "Коровник"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости.
На выставке уличного искусства в Архангельске
произошла драка между местными жителями и художниками, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Выставка "Коровник" проходила на Кегострове. Как говорится в анонсе мероприятия, экспозиция раскрывает самобытность Русского Севера. Организаторы выставки — молодое локальное художественное сообщество.
Из прямого эфира, сохранившегося в Instagram одного из художников, видно, что потасовка началась на причале, когда участники выставки садились на теплоход. В этот момент на них набросились несколько молодых людей, а художники в ответ распылили баллончик с перцовым газом. После этого в ход пошли бутылки и обломки досок. Затем некоторые из участников драки запрыгнули на отходящий от пристани теплоход и уехали.
По словам одного из организаторов выставки, Николая Мелентьева, выставка прошла замечательно. "Просто на ура! Все молодцы, участники постарались, сделали шикарные работы. Ничего страшного, произошел вот этот казус <…> это просто жизнь, так бывает", — сказал он на видео, опубликованном в Instagram
.
В полиции подтвердили, что 24 июля на острове произошел конфликт на бытовой почве. Сотрудники МВД проводят проверку.
В пресс-службе добавили, что часть участников драки отказалась от написания заявлений в органы местных дел. Как минимум два человека пострадали — они обратились к медикам, помощь им оказали на месте.