https://ria.ru/20210726/deti-1742874563.html

Роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена, заявила Кузнецова

Роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена, заявила Кузнецова - РИА Новости, 26.07.2021

Роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена, заявила Кузнецова

Роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена: именно благодаря журналистам удалось спасти многих детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:36

2021-07-26T10:36

2021-07-26T11:35

россия

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена: именно благодаря журналистам удалось спасти многих детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова."Сколько детей удалось спасти благодаря журналистам и социальным сетям? Я хочу сказать, что положительная роль СМИ в вопросах безопасности детей еще недооценена", - сказала Кузнецова.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210726/zapret-1742868581.html

россия

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2021

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россия, анна кузнецова, общество