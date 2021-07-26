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Роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена, заявила Кузнецова
Роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена, заявила Кузнецова - РИА Новости, 26.07.2021
Роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена, заявила Кузнецова
Роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена: именно благодаря журналистам удалось спасти многих детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:36
2021-07-26T10:36
2021-07-26T11:35
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена: именно благодаря журналистам удалось спасти многих детей, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова."Сколько детей удалось спасти благодаря журналистам и социальным сетям? Я хочу сказать, что положительная роль СМИ в вопросах безопасности детей еще недооценена", - сказала Кузнецова.Читайте полный текст интервью >>>
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россия, анна кузнецова, общество
10:36 26.07.2021 (обновлено: 11:35 26.07.2021)
Роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена, заявила Кузнецова
Омбудсмен Кузнецова: роль СМИ в вопросе безопасности детей недооценена