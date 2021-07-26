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В Японии внутри страны разыгрывают карту Курил, заявила Журова
В Японии внутри страны разыгрывают карту Курил, заявила Журова - РИА Новости, 26.07.2021
В Японии внутри страны разыгрывают карту Курил, заявила Журова
Член международного комитета ГД Светлана Журова ("Единая Россия") заявила, что тема Курильских островов регулярно разыгрывается японскими политиками в их... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:52
2021-07-26T17:36
россия
светлана журова
кунашир (остров)
михаил мишустин
госдума рф
единая россия
курильские острова
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Член международного комитета ГД Светлана Журова ("Единая Россия") заявила, что тема Курильских островов регулярно разыгрывается японскими политиками в их кампаниях, при этом они пытаются использовать в этом представителей России.Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории" вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой."Это не первый раз, когда так реагируют на действия любых официальных лиц на Куриалах. Ранее, когда я была сенатором, мы тоже ездили на Курилы… В ответ тоже получили ноту японцев", - заявила Журова в эфире "России 24".Парламентарий отметила, что в силу исторических причин "это наши территории, японцы же до сих пор питают странные юридические надежды на то, что это может быть по-другому".В ответ на вопрос ведущего о том, будут ли и дальше продолжаться подобные инциденты с японскими властями, Журова ответила: "Это будут политические циклы дальше. Ряд политиков, приходящих к власти, используют эту тему в агитации, жители тоже считает аналогично. Почему бы им не включить эту тему в кампанию".Она добавила, что обсуждение Курил в Японии происходит регулярно, это обусловлено выборными кампаниями, "они разыгрывают эту карту и пытаются в эту тему вовлечь нас".По ее словам, ранее существовали надежды на урегулирование ситуации, но со временем она затянулась."Понимаю, почему (премьер-министр РФ Михаил) Мишустин туда приехал… Их (японцев) долгие раскачивания не для нашего случая", - отметила Журова.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210726/kurily-1742912061.html
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россия
кунашир (остров)
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россия, светлана журова, кунашир (остров), михаил мишустин, госдума рф, единая россия, курильские острова
15:52 26.07.2021 (обновлено: 17:36 26.07.2021)
 
В Японии внутри страны разыгрывают карту Курил, заявила Журова

Депутат ГД Журова: политики Японии внутри страны разыгрывают карту Курил и "пытаются вовлечь нас"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСветлана Журова в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Светлана Журова в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Член международного комитета ГД Светлана Журова ("Единая Россия") заявила, что тема Курильских островов регулярно разыгрывается японскими политиками в их кампаниях, при этом они пытаются использовать в этом представителей России.
Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории" вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой.
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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"Это не первый раз, когда так реагируют на действия любых официальных лиц на Куриалах. Ранее, когда я была сенатором, мы тоже ездили на Курилы… В ответ тоже получили ноту японцев", - заявила Журова в эфире "России 24".
Парламентарий отметила, что в силу исторических причин "это наши территории, японцы же до сих пор питают странные юридические надежды на то, что это может быть по-другому".
В ответ на вопрос ведущего о том, будут ли и дальше продолжаться подобные инциденты с японскими властями, Журова ответила: "Это будут политические циклы дальше. Ряд политиков, приходящих к власти, используют эту тему в агитации, жители тоже считает аналогично. Почему бы им не включить эту тему в кампанию".
Она добавила, что обсуждение Курил в Японии происходит регулярно, это обусловлено выборными кампаниями, "они разыгрывают эту карту и пытаются в эту тему вовлечь нас".
По ее словам, ранее существовали надежды на урегулирование ситуации, но со временем она затянулась.
"Понимаю, почему (премьер-министр РФ Михаил) Мишустин туда приехал… Их (японцев) долгие раскачивания не для нашего случая", - отметила Журова.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Рабочая поездка премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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В Кремле ответили на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
 
РоссияСветлана ЖуроваКунашир (остров)Михаил МишустинГосдума РФЕдиная РоссияКурильские острова
 
 
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