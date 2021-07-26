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Шоубиз
https://ria.ru/20210726/dava-1742936525.html
В Сети появилось видео потасовки Манукяна и участника "Дома-2"
В Сети появилось видео потасовки Манукяна и участника "Дома-2" - РИА Новости, 26.07.2021
В Сети появилось видео потасовки Манукяна и участника "Дома-2"
В Сети появилось видео потасовки Давида Манукяна, известного как Dava, и Саймона Марданшина. Его опубликовали в промо-аккаунте телепроекта "Дом-2". РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:16
2021-07-26T15:16
шоубиз
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео потасовки Давида Манукяна, известного как Dava, и Саймона Марданшина. Его опубликовали в промо-аккаунте телепроекта "Дом-2".В ролике показано, как Манукян ведет "лобное место". Саймон вмешался в его разговор с участницей. "Не надо лезть и перебивать. Я тебе уже сколько раз сказал? Я что маленький мальчик для тебя?" — отреагировал Dava. Марданшину слова ведущего не понравились. Он вскочил и бросился в сторону Давида. Его держали три человека. Мнение пользователей о сложившейся ситуации разделились. Кого-то возмутило поведение участника шоу, но нашлись и те, кому показалось, что не прав был Манукян. "Dava провокатор", "Dava высокомерно себя ведет!", "Такому как Саймон не место там, бешеный какой-то, такое неуважение к ведущему", "А чего Сэма так бомбануло то? Он же знает правила, что ведущих и участников нельзя перебивать. И начал лезть", — отреагировали фанаты проекта. Давид Манукян встречался с экс-ведущей телестройки Ольгой Бузовой с августа 2019 по январь 2021. В конце мая было объявлено, что именно станет новым ведущим "Дома-2".
https://ria.ru/20210707/manukyan-1740266038.html
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давид манукян (dava)
15:16 26.07.2021
 

В Сети появилось видео потасовки Манукяна и участника "Дома-2"

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец и блогер Давид Манукян (DAVA)
Певец и блогер Давид Манукян (DAVA) - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео потасовки Давида Манукяна, известного как Dava, и Саймона Марданшина. Его опубликовали в промо-аккаунте телепроекта "Дом-2".
В ролике показано, как Манукян ведет "лобное место". Саймон вмешался в его разговор с участницей. "Не надо лезть и перебивать. Я тебе уже сколько раз сказал? Я что маленький мальчик для тебя?" — отреагировал Dava. Марданшину слова ведущего не понравились. Он вскочил и бросился в сторону Давида. Его держали три человека.
Мнение пользователей о сложившейся ситуации разделились. Кого-то возмутило поведение участника шоу, но нашлись и те, кому показалось, что не прав был Манукян.
"Dava провокатор", "Dava высокомерно себя ведет!", "Такому как Саймон не место там, бешеный какой-то, такое неуважение к ведущему", "А чего Сэма так бомбануло то? Он же знает правила, что ведущих и участников нельзя перебивать. И начал лезть", — отреагировали фанаты проекта.
Давид Манукян встречался с экс-ведущей телестройки Ольгой Бузовой с августа 2019 по январь 2021. В конце мая было объявлено, что именно станет новым ведущим "Дома-2".
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7 июля, 14:51Шоубиз
Давид Манукян стал ведущим шоу на "МУЗ-ТВ"
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)
 
 
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