https://ria.ru/20210726/britaniya-1742960047.html

СМИ: Британия исключит китайскую компанию из проектов в атомной сфере

СМИ: Британия исключит китайскую компанию из проектов в атомной сфере - РИА Новости, 26.07.2021

СМИ: Британия исключит китайскую компанию из проектов в атомной сфере

Правительство Великобритании рассматривает способы предотвратить участие китайской государственной атомной энергетической компании China General Nuclear (CGN)... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:43

2021-07-26T16:43

2021-07-26T16:43

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ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости. Правительство Великобритании рассматривает способы предотвратить участие китайской государственной атомной энергетической компании China General Nuclear (CGN) во всех будущих британских проектах, в том числе в строительстве атомных электростанций в графствах Эссекс и Саффолк, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.Отмечается, что на перемену настроений в Лондоне повиляло ухудшение отношений между двумя странами в связи с событиями в Гонконге, положением уйгуров, а также изначальными мерами Пекина по борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане. Британия также стремится ограничить зависимость от китайских технологий."Нет никаких шансов на то, что CGN построит (электростанцию) в Брадуэлл (в Эссексе)... С учетом подхода, который мы наблюдали по отношению к Huawei, Даунинг-стрит не позволит китайской компании построить новую ядерную электростанцию", - цитирует издание слова источника.По данным Financial Times, ведутся разговоры с французской компанией EDF, главным разработчиком станции в Саффолке, о поиске новых партнеров, которые заменят CGN.

https://ria.ru/20210719/kiber-1741857095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эссекс, huawei technologies, лондон, ухань, технологии, в мире