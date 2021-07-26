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СМИ: Британия исключит китайскую компанию из проектов в атомной сфере
СМИ: Британия исключит китайскую компанию из проектов в атомной сфере - РИА Новости, 26.07.2021
СМИ: Британия исключит китайскую компанию из проектов в атомной сфере
Правительство Великобритании рассматривает способы предотвратить участие китайской государственной атомной энергетической компании China General Nuclear (CGN)... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:43
2021-07-26T16:43
эссекс
huawei technologies
лондон
ухань
технологии
в мире
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ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости. Правительство Великобритании рассматривает способы предотвратить участие китайской государственной атомной энергетической компании China General Nuclear (CGN) во всех будущих британских проектах, в том числе в строительстве атомных электростанций в графствах Эссекс и Саффолк, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.Отмечается, что на перемену настроений в Лондоне повиляло ухудшение отношений между двумя странами в связи с событиями в Гонконге, положением уйгуров, а также изначальными мерами Пекина по борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане. Британия также стремится ограничить зависимость от китайских технологий."Нет никаких шансов на то, что CGN построит (электростанцию) в Брадуэлл (в Эссексе)... С учетом подхода, который мы наблюдали по отношению к Huawei, Даунинг-стрит не позволит китайской компании построить новую ядерную электростанцию", - цитирует издание слова источника.По данным Financial Times, ведутся разговоры с французской компанией EDF, главным разработчиком станции в Саффолке, о поиске новых партнеров, которые заменят CGN.
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эссекс, huawei technologies, лондон, ухань, технологии, в мире
16:43 26.07.2021
 
СМИ: Британия исключит китайскую компанию из проектов в атомной сфере

Financial Times: Британия хочет исключить китайскую компанию из проектов в сфере ядерной энергетики

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 26 июл - РИА Новости. Правительство Великобритании рассматривает способы предотвратить участие китайской государственной атомной энергетической компании China General Nuclear (CGN) во всех будущих британских проектах, в том числе в строительстве атомных электростанций в графствах Эссекс и Саффолк, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что на перемену настроений в Лондоне повиляло ухудшение отношений между двумя странами в связи с событиями в Гонконге, положением уйгуров, а также изначальными мерами Пекина по борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане. Британия также стремится ограничить зависимость от китайских технологий.
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"Нет никаких шансов на то, что CGN построит (электростанцию) в Брадуэлл (в Эссексе)... С учетом подхода, который мы наблюдали по отношению к Huawei, Даунинг-стрит не позволит китайской компании построить новую ядерную электростанцию", - цитирует издание слова источника.
По данным Financial Times, ведутся разговоры с французской компанией EDF, главным разработчиком станции в Саффолке, о поиске новых партнеров, которые заменят CGN.
 
ЭссексHuawei TechnologiesЛондонУханьТехнологииВ мире
 
 
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