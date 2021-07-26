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Краснодарский край
https://ria.ru/20210726/biznes-1742999948.html
Для молодых бизнесменов Кубани разработают новые меры поддержки
Для молодых бизнесменов Кубани разработают новые меры поддержки - РИА Новости, 26.07.2021
Для молодых бизнесменов Кубани разработают новые меры поддержки
Власти Краснодарского края разработают новые меры поддержки для выпускников кубанской школы "Бизнес молодых", сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:56
2021-07-26T19:56
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
краснодарский край
бизнес
общество
экономика
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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Власти Краснодарского края разработают новые меры поддержки для выпускников кубанской школы "Бизнес молодых", сообщает администрация региона.Проект "Бизнес молодых" создан по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева. Уточняется, что у участников школы "Бизнес молодых" уже сейчас есть возможность получить от регионального Фонда микрофинансирования займ до 1 миллиона рублей по ставке 0,1% годовых без залога и поручительств, и от 1 миллиона до 3 миллионов - с залогом и поручительством. Также по условиям предполагается отсрочка платежей до года."Мы хотим, чтобы выпускники бизнес-школы действительно получали помощь на старте своего дела. Займ даже на таких уникальных условиях может быть интересен не всем, поэтому сейчас мы разрабатываем дополнительные меры поддержки. К примеру, возможность получения субсидии на покупку техники или оборудования. Эти вопросы в проработке", - приводятся в сообщении слова замгубернатора края Александра Руппеля.Первая часть курса школы "Бизнес молодых" сейчас подходит к концу. По данным краевых властей, за два месяца участники проекта изучили основы экономической теории, познакомились с маркетингом и продвижением продукта, разобрались в организации продаж, принципах построения команды, управлении финансами, бухгалтерских и правовых вопросах. "Каждый ученик разработал бизнес-идею - теперь им предстоит защитить ее перед экспертами. После чего начнется основной этап – реализация идеи совместно с наставником", - пояснили в ведомстве.К очередному этому этапу подошли 218 участников. "Уже 6 августа подготовленные бизнес-идеи будет оценивать жюри, в состав которого войдут представители наших институтов поддержки бизнеса, органов власти, муниципалитетов и эксперты. Лучшие из лучших пройдут в финал и будут настраивать бизнес вместе с наставниками. Для этого мы привлекли лучших экспертов из разных регионов страны и участников крупных федеральных проектов", – пояснил Руппель.Сейчас идет набор на второй поток бизнес-школы. Проект предназначен для молодых и начинающих предпринимателей Краснодарского края, а также для тех, кто только планирует начать вести свой собственный бизнес в возрасте от 18 до 35 лет включительно.
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россия, вениамин кондратьев, краснодарский край, бизнес, общество, экономика
19:56 26.07.2021
 
Для молодых бизнесменов Кубани разработают новые меры поддержки

Власти Краснодарского края разработают новые меры поддержки для выпускников школы "Бизнес молодых"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 26 июл - РИА Новости. Власти Краснодарского края разработают новые меры поддержки для выпускников кубанской школы "Бизнес молодых", сообщает администрация региона.
Проект "Бизнес молодых" создан по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева. Уточняется, что у участников школы "Бизнес молодых" уже сейчас есть возможность получить от регионального Фонда микрофинансирования займ до 1 миллиона рублей по ставке 0,1% годовых без залога и поручительств, и от 1 миллиона до 3 миллионов - с залогом и поручительством. Также по условиям предполагается отсрочка платежей до года.
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"Мы хотим, чтобы выпускники бизнес-школы действительно получали помощь на старте своего дела. Займ даже на таких уникальных условиях может быть интересен не всем, поэтому сейчас мы разрабатываем дополнительные меры поддержки. К примеру, возможность получения субсидии на покупку техники или оборудования. Эти вопросы в проработке", - приводятся в сообщении слова замгубернатора края Александра Руппеля.
Первая часть курса школы "Бизнес молодых" сейчас подходит к концу. По данным краевых властей, за два месяца участники проекта изучили основы экономической теории, познакомились с маркетингом и продвижением продукта, разобрались в организации продаж, принципах построения команды, управлении финансами, бухгалтерских и правовых вопросах. "Каждый ученик разработал бизнес-идею - теперь им предстоит защитить ее перед экспертами. После чего начнется основной этап – реализация идеи совместно с наставником", - пояснили в ведомстве.
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К очередному этому этапу подошли 218 участников. "Уже 6 августа подготовленные бизнес-идеи будет оценивать жюри, в состав которого войдут представители наших институтов поддержки бизнеса, органов власти, муниципалитетов и эксперты. Лучшие из лучших пройдут в финал и будут настраивать бизнес вместе с наставниками. Для этого мы привлекли лучших экспертов из разных регионов страны и участников крупных федеральных проектов", – пояснил Руппель.
Сейчас идет набор на второй поток бизнес-школы. Проект предназначен для молодых и начинающих предпринимателей Краснодарского края, а также для тех, кто только планирует начать вести свой собственный бизнес в возрасте от 18 до 35 лет включительно.
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