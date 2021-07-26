https://ria.ru/20210726/belorussiya-1742843404.html

Тихановская не опасается применения российских войск в Белоруссии

Тихановская не опасается применения российских войск в Белоруссии - РИА Новости, 26.07.2021

Тихановская не опасается применения российских войск в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила на митинге в Нью-Йорке, что не опасается применения российских войск в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T02:20

2021-07-26T02:20

2021-07-26T02:20

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила на митинге в Нью-Йорке, что не опасается применения российских войск в Белоруссии.В воскресенье несколько сотен белорусов, проживающих в Нью-Йорке и окрестных городах, приехали на встречу с бывшим кандидатом в президенты в Бэттери-парк на берегу Гудзона, чтобы задать волнующие их вопросы.На вопрос о том, не опасается ли бывший кандидат в президенты, что российские военные в Белоруссии могут быть использованы против оппозиции, Тихановская заявила, что не видит угрозы."Я не специалист. Мы стараемся общаться с теми, кто понимает что-то в военном деле. Не думаю, что это угроза", - добавила она.В августе, когда в Белоруссии был пик протестов, президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе президента Белоруссии. В сентябре Лукашенко заявлял, что резерв российских правоохранительных органов не использовался и "дай бог использоваться не будет".Один из представителей диаспоры задал вопрос о том, связывался ли кто-то с Тихановской, с ее штабом из высокопоставленных чиновников России, из кабинета президента РФ Владимира Путина."Нет", - ответила Тихановская.Лидер белорусской оппозиции уже говорила, что хотела бы диалога с Москвой, однако у Москвы другая позиция. Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у России нет желания способствовать легитимизации беглых оппозиционеров.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210726/sanktsii-1742842058.html

https://ria.ru/20210723/tikhanovskaya-1742460854.html

https://ria.ru/20210721/tikhanovskaya-1742299874.html

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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире