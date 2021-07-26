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В Армении ответили на заявление Азербайджана об обстреле на границе
В Армении ответили на заявление Азербайджана об обстреле на границе - РИА Новости, 26.07.2021
В Армении ответили на заявление Азербайджана об обстреле на границе
Армянская сторона опровергла заявление Минобороны Азербайджана об обстреле в понедельник позиций азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района со... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:25
2021-07-26T16:07
москва
азербайджан
армения
безопасность
в мире
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ЕРЕВАН, 26 июл — РИА Новости. Армянская сторона опровергла заявление Минобороны Азербайджана об обстреле в понедельник позиций азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района со стороны вооруженных сил Армении.Ранее азербайджанское военное ведомство сообщило, что рано утром в понедельник подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района из стрелкового оружия и гранатометов."Дезинформация", — заявили РИА Новости в Минобороны Армении, комментируя обвинения со стороны МО Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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москва, азербайджан, армения, безопасность, в мире
09:25 26.07.2021 (обновлено: 16:07 26.07.2021)
 
В Армении ответили на заявление Азербайджана об обстреле на границе

Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле границы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗащитный шлем военнослужащего
Защитный шлем военнослужащего - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЕРЕВАН, 26 июл — РИА Новости. Армянская сторона опровергла заявление Минобороны Азербайджана об обстреле в понедельник позиций азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района со стороны вооруженных сил Армении.
Ранее азербайджанское военное ведомство сообщило, что рано утром в понедельник подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района из стрелкового оружия и гранатометов.
"Дезинформация", — заявили РИА Новости в Минобороны Армении, комментируя обвинения со стороны МО Азербайджана.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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