https://ria.ru/20210726/arbenina-1742895952.html

"Мутант или киборг": Арбенина дважды бессимптомно переболела COVID-19

"Мутант или киборг": Арбенина дважды бессимптомно переболела COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

"Мутант или киборг": Арбенина дважды бессимптомно переболела COVID-19

Диана Арбенина призналась, что дважды бессимптомно переболела коронавирусом. Об этом она рассказала в интервью WomanHit. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:37

2021-07-26T12:37

2021-07-26T12:37

шоубиз

коронавирус covid-19

диана арбенина

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Диана Арбенина призналась, что дважды бессимптомно переболела коронавирусом. Об этом она рассказала в интервью WomanHit. "Узнавала об этом лишь по своей головной боли, которая у меня начиналась где-то через месяц после предполагаемых дней этой заразы. У меня с братом интересная история. Он приехал из Индии в январе 20-го. Говорит, что чуть не умер вместе с женой. Тогда еще не говорили о ковиде, а люди уже болели. Понятное дело, я бы не ходила никогда по городу и не скрывала бы того, что болею, сидела бы дома, если заболела. Но дело в том, что я об этом не знала", — делится исполнительница.По словам Арбениной у нее не пропадало обоняние и не было высокой температуры. "Но потом у меня дико заболела голова. Я еще подумала, что мигрень — это такая барская болезнь. Ничего подобного (смеется). У тебя она включается утром и не выключается, спасают только обезболивающие на 15 минут. Сдала кровь, а мне говорят: "Вы переболели, судя по антителам, в ноябре". Их, правда, было немного", — делится рок-звезда.Вероятно, в первый раз она заразилась осенью 2019. В начале лета этого года Арбенина снова обратилась к врачу из-за плохого самочувствия. "И опять сдаю кровь. Думала, заболела. Тем более, у нас был сольник на Дворцовой в Питере. Подумала, что там цепанула. Так вот, после сдачи крови у меня оказалось 200% антител. Говорят, что я болела второй раз. Надо мной мои ребята смеются — мол, я мутант или киборг. А у меня все нормально", — говорит знаменитость.Тем не менее ей не удалось избежать проблем со здоровьем после коронавируса. Певица отметила, что у нее стали "садиться связки на фоне отсутствия нагрузки"."Я себя чувствую так, как будто у меня было концертов тридцать. Появилась быстрая утомляемость. Но я держусь", — уверяет Диана.Недавно Арбенина высказалась о поющих блогерах.

https://ria.ru/20210712/coca-1740973604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, диана арбенина