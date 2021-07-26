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В России запустят эксперимент по маркировке антисептиков
В России запустят эксперимент по маркировке антисептиков - РИА Новости, 26.07.2021
В России запустят эксперимент по маркировке антисептиков
Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков пройдет в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:51
2021-07-26T19:19
коронавирус в россии
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков пройдет в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации."Провести с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков - дезинфицирующих средств", - говорится в документе.Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторгу РФ необходимо будет до 1 октября обеспечить утверждение требований к информационной системе, а также разработку и утверждение по согласованию с уполномоченными органами методических рекомендаций по проведению эксперимента и соответствующего плана-графика.Доклады об оценке результатов пилотного проекта необходимо будет предоставить в правительство до 1 февраля и до 1 августа 2022 года. Участники оборота продукции участвуют в эксперименте на добровольной основе, среди целей проекта - анализ целесообразности введения обязательной маркировки гигиенических средств и антисептиков, исходя из возможности применения соответствующих технологических решений.Глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства, указал, что в России необходимо создать условия для защиты интересов легальных производителей и потребителей данных товаров. Министр также напомнил, что целесообразность проведения эксперимента была одобрена всеми членами госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции."Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе. В ходе него совместно с бизнесом будет проведено тестирование способов нанесения цифровой маркировки на упаковку антисептиков и дезсредств и ее прослеживаемости с момента производства или импорта продукции до ее выбытия из оборота. Также, на практике, проработаем все "узкие места", если такие обнаружатся в процессе, и найдем оптимальные для производителей и поставщиков решения", - добавил Мантуров.
https://ria.ru/20210506/antiseptik-1731262976.html
https://ria.ru/20210325/antiseptik-1602737986.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье, общество
18:51 26.07.2021 (обновлено: 19:19 26.07.2021)
 
В России запустят эксперимент по маркировке антисептиков

Эксперимент по маркировке антисептиков пройдет с августа 2021 года по 31 августа 2022 года

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАнтисептический гель
Антисептический гель - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков пройдет в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Провести с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков - дезинфицирующих средств", - говорится в документе.
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Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторгу РФ необходимо будет до 1 октября обеспечить утверждение требований к информационной системе, а также разработку и утверждение по согласованию с уполномоченными органами методических рекомендаций по проведению эксперимента и соответствующего плана-графика.
Доклады об оценке результатов пилотного проекта необходимо будет предоставить в правительство до 1 февраля и до 1 августа 2022 года. Участники оборота продукции участвуют в эксперименте на добровольной основе, среди целей проекта - анализ целесообразности введения обязательной маркировки гигиенических средств и антисептиков, исходя из возможности применения соответствующих технологических решений.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства, указал, что в России необходимо создать условия для защиты интересов легальных производителей и потребителей данных товаров. Министр также напомнил, что целесообразность проведения эксперимента была одобрена всеми членами госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
"Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе. В ходе него совместно с бизнесом будет проведено тестирование способов нанесения цифровой маркировки на упаковку антисептиков и дезсредств и ее прослеживаемости с момента производства или импорта продукции до ее выбытия из оборота. Также, на практике, проработаем все "узкие места", если такие обнаружатся в процессе, и найдем оптимальные для производителей и поставщиков решения", - добавил Мантуров.
 
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