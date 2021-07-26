18:47 26.07.2021 (обновлено: 19:06 26.07.2021)
Талибы назвали доклад ООН по Афганистану необъективным
Талибы назвали доклад UNAMA о жертвах среди мирных жителей в Афганистане "необъективным"
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
КАБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахед заявил, что радикальное движение считает доклад миссии ООН по Афганистану (UNAMA) "необъективным" и опровергает его.
Ранее миссия ООН сообщила, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня, особенно резкий рост насилия произошел в мае на фоне вывода иностранных сил. Отмечалось, что антиправительственные силы, в том числе "Талибан"*, продолжают нести ответственность за большинство жертв среди гражданского населения (64%), в то время как проправительственные силы ответственны примерно за 25%.
"Доклад UNAMA по жертвам среди мирных жителей необоснованный и неправдивый... Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.). отрицает этот доклад, заявляя, что в последние шесть месяцев моджахеды Исламского Эмирата нигде не убивали намеренно мирных жителей и не совершали атаки, которые могли бы привести к жертвам среди мирных жителей", - говорится в заявлении представителя талибов.
Он отметил, что мирные жители могли погибнуть из-за подрыва мин в зонах боевых действий, но это не было намеренным актом.
Ранее в апреле UNAMA сообщала, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первом квартале 2021 года возросло почти на 30% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России