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https://ria.ru/20210726/afganistan-1742988785.html
Талибы назвали доклад ООН по Афганистану необъективным
Талибы назвали доклад ООН по Афганистану необъективным - РИА Новости, 26.07.2021
Талибы назвали доклад ООН по Афганистану необъективным
Официальный представитель "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахед заявил, что радикальное движение считает доклад... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:47
2021-07-26T19:06
афганистан
талибан
оон
в мире
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КАБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахед заявил, что радикальное движение считает доклад миссии ООН по Афганистану (UNAMA) "необъективным" и опровергает его.Ранее миссия ООН сообщила, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня, особенно резкий рост насилия произошел в мае на фоне вывода иностранных сил. Отмечалось, что антиправительственные силы, в том числе "Талибан"*, продолжают нести ответственность за большинство жертв среди гражданского населения (64%), в то время как проправительственные силы ответственны примерно за 25%."Доклад UNAMA по жертвам среди мирных жителей необоснованный и неправдивый... Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.). отрицает этот доклад, заявляя, что в последние шесть месяцев моджахеды Исламского Эмирата нигде не убивали намеренно мирных жителей и не совершали атаки, которые могли бы привести к жертвам среди мирных жителей", - говорится в заявлении представителя талибов.Он отметил, что мирные жители могли погибнуть из-за подрыва мин в зонах боевых действий, но это не было намеренным актом.Ранее в апреле UNAMA сообщала, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первом квартале 2021 года возросло почти на 30% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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афганистан, талибан, оон, в мире
18:47 26.07.2021 (обновлено: 19:06 26.07.2021)
 
Талибы назвали доклад ООН по Афганистану необъективным

Талибы назвали доклад UNAMA о жертвах среди мирных жителей в Афганистане "необъективным"

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахед заявил, что радикальное движение считает доклад миссии ООН по Афганистану (UNAMA) "необъективным" и опровергает его.
Ранее миссия ООН сообщила, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня, особенно резкий рост насилия произошел в мае на фоне вывода иностранных сил. Отмечалось, что антиправительственные силы, в том числе "Талибан"*, продолжают нести ответственность за большинство жертв среди гражданского населения (64%), в то время как проправительственные силы ответственны примерно за 25%.
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами* - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
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"Доклад UNAMA по жертвам среди мирных жителей необоснованный и неправдивый... Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.). отрицает этот доклад, заявляя, что в последние шесть месяцев моджахеды Исламского Эмирата нигде не убивали намеренно мирных жителей и не совершали атаки, которые могли бы привести к жертвам среди мирных жителей", - говорится в заявлении представителя талибов.
Он отметил, что мирные жители могли погибнуть из-за подрыва мин в зонах боевых действий, но это не было намеренным актом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Ранее в апреле UNAMA сообщала, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первом квартале 2021 года возросло почти на 30% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
АфганистанТалибанООНВ мире
 
 
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