https://ria.ru/20210726/afganistan-1742988785.html

Талибы назвали доклад ООН по Афганистану необъективным

Талибы назвали доклад ООН по Афганистану необъективным - РИА Новости, 26.07.2021

Талибы назвали доклад ООН по Афганистану необъективным

Официальный представитель "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахед заявил, что радикальное движение считает доклад... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:47

2021-07-26T18:47

2021-07-26T19:06

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КАБУЛ, 26 июл - РИА Новости. Официальный представитель "Талибана"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахед заявил, что радикальное движение считает доклад миссии ООН по Афганистану (UNAMA) "необъективным" и опровергает его.Ранее миссия ООН сообщила, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня, особенно резкий рост насилия произошел в мае на фоне вывода иностранных сил. Отмечалось, что антиправительственные силы, в том числе "Талибан"*, продолжают нести ответственность за большинство жертв среди гражданского населения (64%), в то время как проправительственные силы ответственны примерно за 25%."Доклад UNAMA по жертвам среди мирных жителей необоснованный и неправдивый... Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.). отрицает этот доклад, заявляя, что в последние шесть месяцев моджахеды Исламского Эмирата нигде не убивали намеренно мирных жителей и не совершали атаки, которые могли бы привести к жертвам среди мирных жителей", - говорится в заявлении представителя талибов.Он отметил, что мирные жители могли погибнуть из-за подрыва мин в зонах боевых действий, но это не было намеренным актом.Ранее в апреле UNAMA сообщала, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первом квартале 2021 года возросло почти на 30% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/lavrov-1740373262.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-26T18:47 true PT0M58S

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