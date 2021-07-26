https://ria.ru/20210726/afganistan-1742868195.html

ООН заявила о рекордном числе жертв среди мирных жителей в Афганистане

ООН заявила о рекордном числе жертв среди мирных жителей в Афганистане - РИА Новости, 26.07.2021

ООН заявила о рекордном числе жертв среди мирных жителей в Афганистане

Число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня, особенно резкий рост насилия... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T09:49

2021-07-26T09:49

2021-07-26T18:16

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня, особенно резкий рост насилия произошел в мае на фоне вывода иностранных сил, сообщается в докладе миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).Как отмечается, "ООН предупреждает, что без значительной деэскалации насилия в Афганистане в 2021 году может быть зафиксировано самое большое количество задокументированных жертв в год среди гражданского населения" с момента начала ведения подсчетов со стороны миссии.Согласно данным миссии ООН, с мая по июнь в Афганистане произошел резкий рост числа убитых и раненых: 783 и 1609 соответственно.Также в докладе отмечается, что 32 процента от числа убитых и раненых мирных жителей — дети, 14 процентов приходится на женщин. Это самый высокий показатель за аналогичный период.Антиправительственные элементы продолжают нести ответственность за большинство жертв среди гражданского населения (64 процента), в то время как проправительственные силы ответственны примерно за 25 процентов.Ранее в апреле UNAMA сообщала, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первом квартале 2021 года возросло почти на 30 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

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афганистан, талибан, оон, сша, в мире