https://ria.ru/20210726/afganistan-1742868195.html
ООН заявила о рекордном числе жертв среди мирных жителей в Афганистане
ООН заявила о рекордном числе жертв среди мирных жителей в Афганистане - РИА Новости, 26.07.2021
ООН заявила о рекордном числе жертв среди мирных жителей в Афганистане
Число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня, особенно резкий рост насилия... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:49
2021-07-26T09:49
2021-07-26T18:16
афганистан
талибан
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740933964_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_d19154ae2b1c97e6339a9c4f863679d8.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня, особенно резкий рост насилия произошел в мае на фоне вывода иностранных сил, сообщается в докладе миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).Как отмечается, "ООН предупреждает, что без значительной деэскалации насилия в Афганистане в 2021 году может быть зафиксировано самое большое количество задокументированных жертв в год среди гражданского населения" с момента начала ведения подсчетов со стороны миссии.Согласно данным миссии ООН, с мая по июнь в Афганистане произошел резкий рост числа убитых и раненых: 783 и 1609 соответственно.Также в докладе отмечается, что 32 процента от числа убитых и раненых мирных жителей — дети, 14 процентов приходится на женщин. Это самый высокий показатель за аналогичный период.Антиправительственные элементы продолжают нести ответственность за большинство жертв среди гражданского населения (64 процента), в то время как проправительственные силы ответственны примерно за 25 процентов.Ранее в апреле UNAMA сообщала, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первом квартале 2021 года возросло почти на 30 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html
https://ria.ru/20210718/afganistan-1741549928.html
афганистан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740933964_477:0:3208:2048_1920x0_80_0_0_4ea4c6766dfe47af9603c445f15f974e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, талибан, оон, сша, в мире
09:49 26.07.2021 (обновлено: 18:16 26.07.2021)
ООН заявила о рекордном числе жертв среди мирных жителей в Афганистане
Миссия ООН по содействию Афганистану заявила о рекордном числе жертв среди мирных жителей
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане
в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня, особенно резкий рост насилия произошел в мае на фоне вывода иностранных сил, сообщается в докладе миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).
"Потери (убитыми и ранеными. — Прим. ред.) в Афганистане в первой половине 2021 года достигли рекордных значений, включая резкое увеличение убийств и ранений с мая, когда начался вывод международных вооруженных сил, а боевые действия усилились после наступления (радикального движения. — Прим. ред.) "Талибан"*. <...> Число жертв среди гражданского населения составило 5183 (1659 убиты и 3254 ранены), что на 47 процентов больше, чем в тот же период в 2020 году", — сообщается в докладе миссии по итогам первой половины 2021 года.
Как отмечается, "ООН
предупреждает, что без значительной деэскалации насилия в Афганистане в 2021 году может быть зафиксировано самое большое количество задокументированных жертв в год среди гражданского населения" с момента начала ведения подсчетов со стороны миссии.
Согласно данным миссии ООН, с мая по июнь в Афганистане произошел резкий рост числа убитых и раненых: 783 и 1609 соответственно.
Также в докладе отмечается, что 32 процента от числа убитых и раненых мирных жителей — дети, 14 процентов приходится на женщин. Это самый высокий показатель за аналогичный период.
Антиправительственные элементы продолжают нести ответственность за большинство жертв среди гражданского населения (64 процента), в то время как проправительственные силы ответственны примерно за 25 процентов.
Ранее в апреле UNAMA сообщала, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первом квартале 2021 года возросло почти на 30 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан
"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США
до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.