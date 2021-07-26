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Соседи отставного адмирала, чью семью нашли мертвой, рассказали о трагедии
Соседи отставного адмирала, чью семью нашли мертвой, рассказали о трагедии - РИА Новости, 26.07.2021
Соседи отставного адмирала, чью семью нашли мертвой, рассказали о трагедии
Соседи отставного адмирала Леонида Лобанова, в чьей квартире накануне нашли тела его жены и сына, рассказали о случившемся. Портал "78.ru" опубликовал интервью... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:17
2021-07-26T12:17
2021-07-26T16:50
убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
вмф рф
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Соседи отставного адмирала Леонида Лобанова, в чьей квартире накануне нашли тела его жены и сына, рассказали о случившемся. Портал "78.ru" опубликовал интервью с ними.По словам домочадцев, неприятный запах в подъезде сначала связали с гниющим из-за жары мусором во дворе, но позднее все-таки решили обратиться в полицию.Они отметили, что никаких криков из квартиры слышно не было, а самого Лобанова охарактеризовали как "хорошего и уравновешенного человека".Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости об обнаружении тел жены и сына отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова в квартире в Санкт-Петербурге. СК возбудил уголовное дело. По данным СМИ, в убийстве подозревают главу семьи, который погиб еще 16 июля.
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убийство семьи контр-адмирала в отставке в петербурге, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, вмф рф, происшествия
12:17 26.07.2021 (обновлено: 16:50 26.07.2021)
Соседи отставного адмирала, чью семью нашли мертвой, рассказали о трагедии
Соседи отставного адмирала Леонида Лобанова, чью семью нашли мертвой, рассказали о трагедии