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В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове - РИА Новости, 25.07.2021
В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
Жительница Харькова Оксана Хвиля поделилась с подписчиками в фейсбуке историей противостояния с русскоязычной продавщицей местного магазина. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T15:24
2021-07-25T15:39
харьков
украина
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жительница Харькова Оксана Хвиля поделилась с подписчиками в фейсбуке историей противостояния с русскоязычной продавщицей местного магазина.Она рассказала, что несколько дней назад пришла за покупками в киоск, выбрала товар, а когда дело дошло до оплаты, произошел конфликт."Продавщица тарахтела по-русски "ой, у нас сейчас вкуснятина", но когда она услышала мое "нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает по-украински", ее порвало", — написала Хвиля.По ее словам, продавец послала ее "в Бандерштадт", отметив, что по-украински никто говорить не будет, после чего отобрала пакет с покупками и вернула деньги.Хвиля рассказала, что обращалась к владельцу торговой точки, но начальник бросил трубку, услышав украинскую речь.Накануне клиентка вместе с дочерью пошла в этот же магазин и устроила провокацию. Включив камеру, украинка обратилась к продавщице. Та попросила не снимать ее, но женщина в грубой форме спросила у нее, почему она не обслуживает покупателей на украинском. В ответ сотрудница послала ее матом куда подальше и предложила разговаривать на мове там.Хвиля назвала подписчикам адрес магазина и поблагодарила тех, кто устроит продавщице "троллинг". В комментариях под постом развязалась дискуссия. Многие пользователи поддержали украинку, однако другие обратили внимание на провокационное поведение автора публикации."А почему молчите, что несколько дней ходили в этот магазин и провоцировали продавца??? &lt;…&gt; Это одно из самых отвратительных поведений, которые я видел, Оксана", — написал один из подписчиков."Как это мило. Сначала указать продавцу на его место холопа, а потом возмущаться, звать на помощь друзей, чтобы травили продавца, писать жалобу в полицию. А потом рассуждать о чести и достоинстве. Браво", — прокомментировал другой пользователь."Я всегда думал, что когда по просьбе продавцов ищу "пять гривен", я делаю это для своего удобства столько же, сколько для их, а уважение тут ни при чем", — добавил еще один подписчик.В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом предлагалось ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
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харьков, украина, в мире
15:24 25.07.2021 (обновлено: 15:39 25.07.2021)
 
В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове

Жительница Харькова устроила скандал из-за говорившей по-русски продавщицы

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Fotolia / lester120
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жительница Харькова Оксана Хвиля поделилась с подписчиками в фейсбуке историей противостояния с русскоязычной продавщицей местного магазина.
Она рассказала, что несколько дней назад пришла за покупками в киоск, выбрала товар, а когда дело дошло до оплаты, произошел конфликт.
"Продавщица тарахтела по-русски "ой, у нас сейчас вкуснятина", но когда она услышала мое "нет, двадцать гривен только для тех, кто обслуживает по-украински", ее порвало", — написала Хвиля.
По ее словам, продавец послала ее "в Бандерштадт", отметив, что по-украински никто говорить не будет, после чего отобрала пакет с покупками и вернула деньги.
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Хвиля рассказала, что обращалась к владельцу торговой точки, но начальник бросил трубку, услышав украинскую речь.
Накануне клиентка вместе с дочерью пошла в этот же магазин и устроила провокацию. Включив камеру, украинка обратилась к продавщице. Та попросила не снимать ее, но женщина в грубой форме спросила у нее, почему она не обслуживает покупателей на украинском. В ответ сотрудница послала ее матом куда подальше и предложила разговаривать на мове там.
Хвиля назвала подписчикам адрес магазина и поблагодарила тех, кто устроит продавщице "троллинг". В комментариях под постом развязалась дискуссия. Многие пользователи поддержали украинку, однако другие обратили внимание на провокационное поведение автора публикации.
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"А почему молчите, что несколько дней ходили в этот магазин и провоцировали продавца??? <…> Это одно из самых отвратительных поведений, которые я видел, Оксана", — написал один из подписчиков.
"Как это мило. Сначала указать продавцу на его место холопа, а потом возмущаться, звать на помощь друзей, чтобы травили продавца, писать жалобу в полицию. А потом рассуждать о чести и достоинстве. Браво", — прокомментировал другой пользователь.
"Я всегда думал, что когда по просьбе продавцов ищу "пять гривен", я делаю это для своего удобства столько же, сколько для их, а уважение тут ни при чем", — добавил еще один подписчик.
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В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом предлагалось ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.
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