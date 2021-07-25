https://ria.ru/20210725/pozhar-1742837601.html

Пожару в жилом доме в Ростове присвоили четвертый уровень сложности

Пожару в жилом доме в Ростове присвоили четвертый уровень сложности - РИА Новости, 25.07.2021

Пожару в жилом доме в Ростове присвоили четвертый уровень сложности

Ранг пожара в жилом доме в центре Ростова-на-Дону повышен до четвертого, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T23:17

2021-07-25T23:17

2021-07-25T23:17

россия

ростов-на-дону

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/06/1596322508_0:0:1869:1051_1920x0_80_0_0_8e6da91ef15ce538361dbdcf71cff969.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Ранг пожара в жилом доме в центре Ростова-на-Дону повышен до четвертого, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже трехэтажного жилого дома на улице Островского, 7, поступило спасателям в 21.15 мск. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, был объявлен третий ранг. Жильцов эвакуировали."Из-за отсутствия подъездных путей для высотной техники и угрозой распространения огня по пустотным перекрытиям объявлен четвертый ранг пожара", - сказал он.Пожар тушат 100 человек при помощи 28 единиц техники.

https://ria.ru/20210725/pozhar-1742834437.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростов-на-дону, происшествия