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Пожару в жилом доме в Ростове присвоили четвертый уровень сложности
Пожару в жилом доме в Ростове присвоили четвертый уровень сложности - РИА Новости, 25.07.2021
Пожару в жилом доме в Ростове присвоили четвертый уровень сложности
Ранг пожара в жилом доме в центре Ростова-на-Дону повышен до четвертого, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T23:17
2021-07-25T23:17
2021-07-25T23:17
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Ранг пожара в жилом доме в центре Ростова-на-Дону повышен до четвертого, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже трехэтажного жилого дома на улице Островского, 7, поступило спасателям в 21.15 мск. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, был объявлен третий ранг. Жильцов эвакуировали."Из-за отсутствия подъездных путей для высотной техники и угрозой распространения огня по пустотным перекрытиям объявлен четвертый ранг пожара", - сказал он.Пожар тушат 100 человек при помощи 28 единиц техники.
https://ria.ru/20210725/pozhar-1742834437.html
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россия, ростов-на-дону, происшествия
Пожару в жилом доме в Ростове присвоили четвертый уровень сложности
Пожару в жилом доме в Ростове присвоили четвертый уровень сложности