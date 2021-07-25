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В Якутске ребенок выпал с пятого этажа многоквартирного дома
В Якутске ребенок выпал с пятого этажа многоквартирного дома - РИА Новости, 25.07.2021
В Якутске ребенок выпал с пятого этажа многоквартирного дома
Малолетний ребенок в Якутске выпал с пятого этажа многоквартирного дома, начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T13:32
2021-07-25T13:32
2021-07-25T13:33
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якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 25 июл – РИА Новости. Малолетний ребенок в Якутске выпал с пятого этажа многоквартирного дома, начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Отмечается, что в воскресенье в Якутске госпитализировали малолетнюю девочку с тяжелыми травмами после падения с пятого этажа."Прокуратура города Якутска проводит проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна пятого этажа одного из многоквартирных жилых домов, расположенного по улице Каландрашвили… Девочка госпитализирована в учреждение здравоохранения", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что проверка установит причины и обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка условиям проживания ребенка, обеспечению его безопасности.В пресс-службе минздрава республики уточнили РИА Новости, что девочка находится в национальном центре медицины в тяжелом состоянии, в данный момент ребенка оперируют нейрохирурги.
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республика саха (якутия), якутск, происшествия
13:32 25.07.2021 (обновлено: 13:33 25.07.2021)
В Якутске ребенок выпал с пятого этажа многоквартирного дома
Прокуратура Якутии начала проверку после падения ребенка с пятого этажа многоквартирного дома
ЯКУТСК, 25 июл – РИА Новости.
Малолетний ребенок в Якутске
выпал с пятого этажа многоквартирного дома, начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Отмечается, что в воскресенье в Якутске госпитализировали малолетнюю девочку с тяжелыми травмами после падения с пятого этажа.
"Прокуратура города Якутска проводит проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна пятого этажа одного из многоквартирных жилых домов, расположенного по улице Каландрашвили… Девочка госпитализирована в учреждение здравоохранения", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что проверка установит причины и обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка условиям проживания ребенка, обеспечению его безопасности.
В пресс-службе минздрава республики уточнили РИА Новости, что девочка находится в национальном центре медицины в тяжелом состоянии, в данный момент ребенка оперируют нейрохирурги.