https://ria.ru/20210725/moskva-1742816655.html

Прокуратура проверит причины побега ребенка из семьи в Москве

Прокуратура проверит причины побега ребенка из семьи в Москве - РИА Новости, 25.07.2021

Прокуратура проверит причины побега ребенка из семьи в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку после того, как 11-летний мальчик сбежал из семьи, пожаловавшись на жестокое обращение, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T17:32

2021-07-25T17:32

2021-07-25T17:32

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как 11-летний мальчик сбежал из семьи, пожаловавшись на жестокое обращение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 21 июля один из трех несовершеннолетних детей, 11-летний мальчик, сбежал из дома. После установления местонахождения ребенок сообщил правоохранителям о применении к нему родителями физической силы и недопустимых методов воспитания", - говорится в сообщении.Отмечается, что Симоновская межрайонная прокуратура начала проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210720/proisshestvie-1742107223.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия