https://ria.ru/20210725/moskva-1742816655.html
Прокуратура проверит причины побега ребенка из семьи в Москве
Прокуратура проверит причины побега ребенка из семьи в Москве - РИА Новости, 25.07.2021
Прокуратура проверит причины побега ребенка из семьи в Москве
Прокуратура Москвы начала проверку после того, как 11-летний мальчик сбежал из семьи, пожаловавшись на жестокое обращение, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:32
2021-07-25T17:32
2021-07-25T17:32
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как 11-летний мальчик сбежал из семьи, пожаловавшись на жестокое обращение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 21 июля один из трех несовершеннолетних детей, 11-летний мальчик, сбежал из дома. После установления местонахождения ребенок сообщил правоохранителям о применении к нему родителями физической силы и недопустимых методов воспитания", - говорится в сообщении.Отмечается, что Симоновская межрайонная прокуратура начала проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210720/proisshestvie-1742107223.html
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москва, происшествия
Прокуратура проверит причины побега ребенка из семьи в Москве
Прокуратура проверит причины побега ребенка из семьи в Москве