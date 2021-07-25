https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742836454.html

В Турции прирост случаев COVID-19 достиг рекордных значений за 2,5 месяца

В Турции прирост случаев COVID-19 достиг рекордных значений за 2,5 месяца - РИА Новости, 25.07.2021

В Турции прирост случаев COVID-19 достиг рекордных значений за 2,5 месяца

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в воскресенье 14 230 - это максимальный показатель с 11 мая, он увеличился с начала июля... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T22:51

2021-07-25T22:51

2021-07-25T22:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

турция

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АНКАРА, 25 июл - РИА Новости. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в воскресенье 14 230 - это максимальный показатель с 11 мая, он увеличился с начала июля более чем втрое, свидетельствуют данные минздрава страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться. Глава минздрава страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии."Сегодня сделано 223 837 тестов, выявлено 14 230 новых случаев COVID-19, умерли 55 человек", - говорится в сообщении турецкого минздрава.Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации в стране.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 22 миллионов.Решение о возобновлении авиасообщения РФ с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210725/turtsiya-1742825110.html

https://ria.ru/20210724/turist-1742728916.html

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, турция