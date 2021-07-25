https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742778713.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области - 0,21%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:36
2021-07-25T11:36
2021-07-25T11:39
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
орловская область
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области - 0,21%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область - 0,21%, 2. Республика Татарстан - 0,22%, 3. Москва - 0,23%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742777566.html
москва
орловская область
республика татарстан (татарстан)
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общество, коронавирус в россии, москва, орловская область, республика татарстан (татарстан)
11:36 25.07.2021 (обновлено: 11:39 25.07.2021)
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Москва оказалась на третьем месте из регионов с наименьшим приростом заболеваемости COVID-19