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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210725/koronavirus-1742778713.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области - 0,21%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T11:36
2021-07-25T11:39
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
орловская область
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области - 0,21%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область - 0,21%, 2. Республика Татарстан - 0,22%, 3. Москва - 0,23%", - говорится в сообщении.
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москва
орловская область
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общество, коронавирус в россии, москва, орловская область, республика татарстан (татарстан)
11:36 25.07.2021 (обновлено: 11:39 25.07.2021)
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Москва оказалась на третьем месте из регионов с наименьшим приростом заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Госпиталь для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Орловской области - 0,21%, Москва на третьем месте, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Орловская область - 0,21%, 2. Республика Татарстан - 0,22%, 3. Москва - 0,23%", - говорится в сообщении.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
11:33Распространение коронавируса
В России выявили 24 072 новых случая заражения коронавирусом
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииМоскваОрловская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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