https://ria.ru/20210725/khabarovsk-1742804682.html

В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения

В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения - РИА Новости, 25.07.2021

В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения

Рейсовый автобус с пассажирами в воскресенье врезался в опору освещения в Хабаровске, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель городского... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T15:28

2021-07-25T15:28

2021-07-25T15:40

авто

хабаровск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус с пассажирами в воскресенье врезался в опору освещения в Хабаровске, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель городского ГИБДД."В 19.40 (12.40 мск) в Хабаровске в районе дома 14 улицы 60-летия Октября водитель, управляя рейсовым автобусом ZAONG TONG, не справился с управлением, совершил наезд на световую опору. На момент ДТП в салоне находилось семь человек. В результате ДТП пострадала пассажир автобуса 1959 года рождения", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что информация о травмах пострадавшей уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20210724/obschestvo-1742679767.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, хабаровск, происшествия