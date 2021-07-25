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В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения
В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения - РИА Новости, 25.07.2021
В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения
Рейсовый автобус с пассажирами в воскресенье врезался в опору освещения в Хабаровске, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель городского... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T15:28
2021-07-25T15:40
авто
хабаровск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус с пассажирами в воскресенье врезался в опору освещения в Хабаровске, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель городского ГИБДД."В 19.40 (12.40 мск) в Хабаровске в районе дома 14 улицы 60-летия Октября водитель, управляя рейсовым автобусом ZAONG TONG, не справился с управлением, совершил наезд на световую опору. На момент ДТП в салоне находилось семь человек. В результате ДТП пострадала пассажир автобуса 1959 года рождения", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что информация о травмах пострадавшей уточняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20210724/obschestvo-1742679767.html
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авто, хабаровск, происшествия
15:28 25.07.2021 (обновлено: 15:40 25.07.2021)
 
В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения

В Хабаровске рейсовый автобус с пассажирами врезался в опору освещения, один человек пострадал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус с пассажирами в воскресенье врезался в опору освещения в Хабаровске, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель городского ГИБДД.
"В 19.40 (12.40 мск) в Хабаровске в районе дома 14 улицы 60-летия Октября водитель, управляя рейсовым автобусом ZAONG TONG, не справился с управлением, совершил наезд на световую опору. На момент ДТП в салоне находилось семь человек. В результате ДТП пострадала пассажир автобуса 1959 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что информация о травмах пострадавшей уточняется.
Туристический автобус попал в ДТП в Апшеронском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
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