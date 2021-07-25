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Ученые предупредили о новой категории людей, умирающих от коронавируса
Ученые предупредили о новой категории людей, умирающих от коронавируса - РИА Новости, 25.07.2021
Ученые предупредили о новой категории людей, умирающих от коронавируса
Ученые из Великобритании выявили новую категорию людей, которые все чаще становятся жертвами коронавирусной инфекции. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T17:09
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ученые из Великобритании выявили новую категорию людей, которые все чаще становятся жертвами коронавирусной инфекции. Об этом пишет Daily Mail.Болезнь поражает пациентов в возрасте 40 лет и старше, которые отказались привиться. Отмечается, что некоторые из них были вполне здоровы и не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний.Смертность среди получивших вакцину специалисты объяснили несколькими факторами. Примерно у пяти процентов людей не возникает иммунного ответа на препарат, еще столько же человек слабо отреагируют на действие вакцины из-за проблем со здоровьем, которые ставят под угрозу иммунную систему. К этой группе относят пациентов с трансплантатом. Они принимают серьезные дозы лекарств, подавляющих механизмы борьбы с инфекциями в организме. Кроме того, в данную категорию входят люди с раком крови, уточнили эксперты.Специалисты также напомнили, что возраст остается фактором риска при коронавирусе. Хотя вакцинация значительно снижает смертность от COVID-19, риск для 70-летнего человека в 32 раза выше, чем для 35-летнего, подытожили врачи.
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пандемия, коронавирус covid-19, великобритания, в мире
17:09 25.07.2021 (обновлено: 19:06 25.07.2021)
 
Ученые предупредили о новой категории людей, умирающих от коронавируса

Британские ученые предупредили о новой категории людей, умирающих от коронавируса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ученые из Великобритании выявили новую категорию людей, которые все чаще становятся жертвами коронавирусной инфекции. Об этом пишет Daily Mail.
Болезнь поражает пациентов в возрасте 40 лет и старше, которые отказались привиться. Отмечается, что некоторые из них были вполне здоровы и не имели осложняющих течение инфекции сопутствующих заболеваний.
Смертность среди получивших вакцину специалисты объяснили несколькими факторами. Примерно у пяти процентов людей не возникает иммунного ответа на препарат, еще столько же человек слабо отреагируют на действие вакцины из-за проблем со здоровьем, которые ставят под угрозу иммунную систему. К этой группе относят пациентов с трансплантатом. Они принимают серьезные дозы лекарств, подавляющих механизмы борьбы с инфекциями в организме. Кроме того, в данную категорию входят люди с раком крови, уточнили эксперты.
Специалисты также напомнили, что возраст остается фактором риска при коронавирусе. Хотя вакцинация значительно снижает смертность от COVID-19, риск для 70-летнего человека в 32 раза выше, чем для 35-летнего, подытожили врачи.
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