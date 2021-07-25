https://ria.ru/20210725/donbass-1742776087.html

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс иностранных саперов

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс иностранных саперов - РИА Новости, 25.07.2021

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс иностранных саперов

Специалисты британской благотворительной и американской некоммерческой организации по разминированию прибыли для обследования территорий подконтрольных Киеву... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T11:15

2021-07-25T11:15

2021-07-25T11:15

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

великобритания

сша

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 25 июл — РИА Новости. Специалисты британской благотворительной и американской некоммерческой организации по разминированию прибыли для обследования территорий подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила Киев в установке противотанковых мин на сельхозугодиях у линии соприкосновения в Донбассе."Из-за беспорядочного минирования местности, приводящего к гибели и ранениям военнослужащих ВСУ, командование операции Объединенных сил (ООС) обратилось за помощью в разминировании местности к руководству Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Луганской области и международным гуманитарным организациям, специализирующимся на разминировании", - сказал представитель пресс-службы.Офицер пресс-службы оборонного ведомства республики уточнил, что вблизи подконтрольного Киеву поселка Золотое-2 представители организации HALO Trust ведут работы по разминированию местности."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель Народной милиции ЛНР.В Донбассе летом прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210723/stsenariy-1742605032.html

https://ria.ru/20210720/donbass-1742057033.html

луганская народная республика

великобритания

сша

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, великобритания, сша, украина, в мире