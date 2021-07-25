https://ria.ru/20210725/degtyarev-1742753048.html
Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае - РИА Новости, 25.07.2021
Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подал в избирком региона документы на регистрацию кандидатом на должность главы края, сообщает комиссия в... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T07:03
2021-07-25T07:03
2021-07-25T13:27
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подал в избирком региона документы на регистрацию кандидатом на должность главы края, сообщает комиссия в воскресенье.Отмечается, что Дегтярев представил 183 листа поддержки выдвижения своей кандидатуры.Также им представлены три кандидатуры на должность сенатора: заместитель председателя правительства края по внутренней политике Андрей Базилевский, главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко, пенсионер Георгий Перов. Один из них будет наделен полномочиями сенатора в случае избрания Дегтярева губернатором.Решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата будет принято в течение десяти дней с момента сдачи документов.
https://ria.ru/20210722/degtyarev-1742367047.html
https://ria.ru/20210721/itogi-1742182049.html
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михаил дегтярев, хабаровский край, политика
07:03 25.07.2021 (обновлено: 13:27 25.07.2021)
Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
Дегтярев подал в избирком документы для участия в выборах губернатора Хабаровского края