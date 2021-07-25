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В США обсуждают новые санкций против Белоруссии, сообщили СМИ
В США обсуждают новые санкций против Белоруссии, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2021
В США обсуждают новые санкций против Белоруссии, сообщили СМИ
Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии, сообщает газета Wall Street РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T18:01
2021-07-25T18:01
светлана тихановская
энтони блинкен
джо байден
минск
белоруссия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятий, посвященных визиту в США бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.Согласно советнику Тихановской Франаку Вячорке, должностные лица госдепартамента выразили намерение ввести новые санкции, которые затронут нефтяной и калийный сектора экономики Минска.Однако американские чиновники предпочли не комментировать возможные сроки наложения санкций или их объекты.Тихановская 18 июля начала рабочий визит в США. Она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.
https://ria.ru/20210719/belorussiya-1741900201.html
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светлана тихановская, энтони блинкен, джо байден, минск, белоруссия, сша, в мире
18:01 25.07.2021
 
В США обсуждают новые санкций против Белоруссии, сообщили СМИ

Wall Street Journal: администрация Байдена обсуждает введение новых санкций против Минска

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятий, посвященных визиту в США бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Согласно советнику Тихановской Франаку Вячорке, должностные лица госдепартамента выразили намерение ввести новые санкции, которые затронут нефтяной и калийный сектора экономики Минска.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 16:53
Лукашенко заявил, что Белоруссия готовилась к санкциям Запада
Однако американские чиновники предпочли не комментировать возможные сроки наложения санкций или их объекты.
"Мы не собираемся анонсировать конкретные действия. Но я скажу, что вы можете рассчитывать на то, что США вместе с нашими партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, в том числе путем введения санкций", - цитирует издание слова старшего должностного лица из администрации Байдена.
Тихановская 18 июля начала рабочий визит в США. Она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.
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Светлана ТихановскаяЭнтони БлинкенДжо БайденМинскБелоруссияСШАВ мире
 
 
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