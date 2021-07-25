https://ria.ru/20210725/belorussiya-1742819000.html

В США обсуждают новые санкций против Белоруссии, сообщили СМИ

В США обсуждают новые санкций против Белоруссии, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.07.2021

В США обсуждают новые санкций против Белоруссии, сообщили СМИ

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии, сообщает газета Wall Street РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T18:01

2021-07-25T18:01

2021-07-25T18:01

светлана тихановская

энтони блинкен

джо байден

минск

белоруссия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятий, посвященных визиту в США бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.Согласно советнику Тихановской Франаку Вячорке, должностные лица госдепартамента выразили намерение ввести новые санкции, которые затронут нефтяной и калийный сектора экономики Минска.Однако американские чиновники предпочли не комментировать возможные сроки наложения санкций или их объекты.Тихановская 18 июля начала рабочий визит в США. Она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

https://ria.ru/20210719/belorussiya-1741900201.html

https://ria.ru/20210714/sanktsii-1741168215.html

минск

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, энтони блинкен, джо байден, минск, белоруссия, сша, в мире