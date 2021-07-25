В США обсуждают новые санкций против Белоруссии, сообщили СМИ
Wall Street Journal: администрация Байдена обсуждает введение новых санкций против Минска
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятий, посвященных визиту в США бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Согласно советнику Тихановской Франаку Вячорке, должностные лица госдепартамента выразили намерение ввести новые санкции, которые затронут нефтяной и калийный сектора экономики Минска.
Однако американские чиновники предпочли не комментировать возможные сроки наложения санкций или их объекты.
"Мы не собираемся анонсировать конкретные действия. Но я скажу, что вы можете рассчитывать на то, что США вместе с нашими партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, в том числе путем введения санкций", - цитирует издание слова старшего должностного лица из администрации Байдена.
Тихановская 18 июля начала рабочий визит в США. Она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.