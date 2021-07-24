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https://ria.ru/20210724/wildberries-1742702097.html
На Украине объяснили санкции против Wildberries
На Украине объяснили санкции против Wildberries - РИА Новости, 24.07.2021
На Украине объяснили санкции против Wildberries
Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против российской компании Wildberries за продажу формы российской армии, заявил министр культуры и... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:36
2021-07-24T16:03
россия
татьяна бакальчук
wildberries
владимир зеленский
украина
технологии
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против российской компании Wildberries за продажу формы российской армии, заявил министр культуры и информационной политики республики Александр Ткаченко.Ткаченко назвал меры против компании шагом к "очищению" украинского информационного пространства и анонсировал санкции против российских видеоплатформ.Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против некоторых физических и юридических лиц, среди которых есть россияне и российские компании. В список СНБО попал интернет-магазин Wildberries и его гендиректор, богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук.Ограничения будут действовать три года, они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.Кроме российских компаний, под санкциями оказались также предприятия и организации из Франции, Польши, Армении, Белоруссии и других стран.
https://ria.ru/20210625/zelenskiy-1738634732.html
https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738486907.html
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россия, татьяна бакальчук, wildberries, владимир зеленский, украина, технологии, в мире
15:36 24.07.2021 (обновлено: 16:03 24.07.2021)
 
На Украине объяснили санкции против Wildberries

Министр культуры Украины Ткаченко объяснил введение санкций против Wildberries

© WildberriesСклад Wildberries
Склад Wildberries
© Wildberries
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против российской компании Wildberries за продажу формы российской армии, заявил министр культуры и информационной политики республики Александр Ткаченко.

"Ретейл из России в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать на Украине. Речь идет о Wildberries", — написал министр в Telegram.

Ткаченко назвал меры против компании шагом к "очищению" украинского информационного пространства и анонсировал санкции против российских видеоплатформ.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против некоторых физических и юридических лиц, среди которых есть россияне и российские компании. В список СНБО попал интернет-магазин Wildberries и его гендиректор, богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук.
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Кроме российских компаний, под санкциями оказались также предприятия и организации из Франции, Польши, Армении, Белоруссии и других стран.
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РоссияТатьяна БакальчукWildberriesВладимир ЗеленскийУкраинаТехнологииВ мире
 
 
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