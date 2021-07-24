15:36 24.07.2021 (обновлено: 16:03 24.07.2021)
На Украине объяснили санкции против Wildberries
Министр культуры Украины Ткаченко объяснил введение санкций против Wildberries
© WildberriesСклад Wildberries
© Wildberries
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против российской компании Wildberries за продажу формы российской армии, заявил министр культуры и информационной политики республики Александр Ткаченко.
"Ретейл из России в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать на Украине. Речь идет о Wildberries", — написал министр в Telegram.
Ткаченко назвал меры против компании шагом к "очищению" украинского информационного пространства и анонсировал санкции против российских видеоплатформ.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против некоторых физических и юридических лиц, среди которых есть россияне и российские компании. В список СНБО попал интернет-магазин Wildberries и его гендиректор, богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук.
Ограничения будут действовать три года, они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Кроме российских компаний, под санкциями оказались также предприятия и организации из Франции, Польши, Армении, Белоруссии и других стран.