https://ria.ru/20210724/wildberries-1742702097.html

На Украине объяснили санкции против Wildberries

На Украине объяснили санкции против Wildberries - РИА Новости, 24.07.2021

На Украине объяснили санкции против Wildberries

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против российской компании Wildberries за продажу формы российской армии, заявил министр культуры и... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T15:36

2021-07-24T15:36

2021-07-24T16:03

россия

татьяна бакальчук

wildberries

владимир зеленский

украина

технологии

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против российской компании Wildberries за продажу формы российской армии, заявил министр культуры и информационной политики республики Александр Ткаченко.Ткаченко назвал меры против компании шагом к "очищению" украинского информационного пространства и анонсировал санкции против российских видеоплатформ.Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против некоторых физических и юридических лиц, среди которых есть россияне и российские компании. В список СНБО попал интернет-магазин Wildberries и его гендиректор, богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук.Ограничения будут действовать три года, они предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.Кроме российских компаний, под санкциями оказались также предприятия и организации из Франции, Польши, Армении, Белоруссии и других стран.

https://ria.ru/20210625/zelenskiy-1738634732.html

https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738486907.html

россия

украина

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россия, татьяна бакальчук, wildberries, владимир зеленский, украина, технологии, в мире