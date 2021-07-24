https://ria.ru/20210724/transport-1742694493.html

Правительство одобрило поправки в закон "О транспортной безопасности"

Правительство одобрило поправки в закон "О транспортной безопасности" - РИА Новости, 24.07.2021

Правительство одобрило поправки в закон "О транспортной безопасности"

Правительство РФ одобрило проект федерального закона, который обязывает транспортные компании разрабатывать программы обеспечения безопасности воздушного... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T14:32

2021-07-24T14:32

2021-07-24T14:32

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, который обязывает транспортные компании разрабатывать программы обеспечения безопасности воздушного транспорта, осуществляющего коммерческие перевозки, в том числе международные, сообщается на сайте кабмина."О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О транспортной безопасности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О транспортной безопасности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что поправки вносятся в закон "О транспортной безопасности" и отдельные законодательные акты РФ.Законопроект устанавливает обязанность, на основании которой субъекты транспортной инфраструктуры в отношении транспортных средств воздушного транспорта, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки (в том числе международные), разрабатывают соответствующие программы обеспечения транспортной безопасности. Документ также обеспечивает имплементацию стандартов приложения №17 к Конвенции о международной гражданской авиации в положения законодательства РФ в области обеспечения транспортной безопасности.

https://ria.ru/20191022/1560042221.html

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