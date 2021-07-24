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На юге Франции эвакуировали около сотни человек из-за крупного пожара
На юге Франции эвакуировали около сотни человек из-за крупного пожара - РИА Новости, 24.07.2021
На юге Франции эвакуировали около сотни человек из-за крупного пожара
Крупный лесной пожар произошел у автострады A61, соединяющей французские города Нарбон и Каркасон, эвакуированы 90 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T20:33
2021-07-24T20:33
2021-07-24T20:33
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ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Крупный лесной пожар произошел у автострады A61, соединяющей французские города Нарбон и Каркасон, эвакуированы 90 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарные службы.По данным телеканала, пожар начался днем в субботу. Информации о пострадавших пока нет. Отмечается, что огонь уничтожил по меньшей мере 300 гектаров леса. На месте происшествия задействованы 500 пожарных, а также авиация.Телеканал сообщает, что ожидается прибытие еще около сотни пожарных для борьбы со стихией. Власти полагают, что операция по тушению может занять несколько дней.
https://ria.ru/20210612/samolet-1736803791.html
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франция, в мире
На юге Франции эвакуировали около сотни человек из-за крупного пожара
BFMTV: около сотни человек эвакуировали из-за крупного пожара на юге Франции
ПАРИЖ, 24 июл - РИА Новости. Крупный лесной пожар произошел у автострады A61, соединяющей французские города Нарбон и Каркасон, эвакуированы 90 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарные службы.
По данным телеканала, пожар начался днем в субботу. Информации о пострадавших пока нет. Отмечается, что огонь уничтожил по меньшей мере 300 гектаров леса. На месте происшествия задействованы 500 пожарных, а также авиация.
Телеканал сообщает, что ожидается прибытие еще около сотни пожарных для борьбы со стихией. Власти полагают, что операция по тушению может занять несколько дней.