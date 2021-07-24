https://ria.ru/20210724/pozhar-1742703936.html
На базе отдыха в Приморье произошел крупный пожар
На базе отдыха в Приморье произошел крупный пожар - РИА Новости, 24.07.2021
На базе отдыха в Приморье произошел крупный пожар
Крупный пожар на площади в 200 квадратов произошёл в доме на базе отдыха в Приморье, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T15:53
2021-07-24T15:53
2021-07-24T15:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Крупный пожар на площади в 200 квадратов произошёл в доме на базе отдыха в Приморье, сообщает региональный главк МЧС.В соцсетях очевидцы опубликовали фото с места пожара. На нем видно, как пламя вырывается из чердачного окна трехэтажного дома, крышу заволокло дымом.По данным спасателей, в субботу, 24 июля, в 18.30 (11.30 мск) на пульт пожарного гарнизона города Фокино поступило сообщение о том, что в бухте Руднева на базе отдыха горит дом."Оперативно (в 18.45) к месту происшествия прибыли пожарные. В ходе разведки было установлено, что горят комната и кровля деревянного домика... Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров", - сообщает главк.В 19.45 пожар локализован, в 20.31 потушено открытое горение. Сейчас ведется проливка.По данным главка, пострадавших нет.
https://ria.ru/20210723/pozhar-1742514426.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
На базе отдыха в Приморье произошел крупный пожар
На базе отдыха в Приморье произошел крупный пожар, горели комната и кровля деревянного домика
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости.
Крупный пожар на площади в 200 квадратов произошёл в доме на базе отдыха в Приморье, сообщает региональный главк МЧС
.
В соцсетях очевидцы опубликовали фото с места пожара. На нем видно, как пламя вырывается из чердачного окна трехэтажного дома, крышу заволокло дымом.
По данным спасателей, в субботу, 24 июля, в 18.30 (11.30 мск) на пульт пожарного гарнизона города Фокино поступило сообщение о том, что в бухте Руднева на базе отдыха горит дом.
"Оперативно (в 18.45) к месту происшествия прибыли пожарные. В ходе разведки было установлено, что горят комната и кровля деревянного домика... Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров", - сообщает главк.
В 19.45 пожар локализован, в 20.31 потушено открытое горение. Сейчас ведется проливка.
По данным главка, пострадавших нет.