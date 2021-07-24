В Сочи прекратились ливни
В Сочи прекратились ливни, ухудшения погоды не ожидается
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкМужчина на берегу реки Кудепста в Хостинском районе Сочи
СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Ливни в Сочи прекратились, ухудшение погоды не прогнозируется, сообщает МЧС Краснодарского края.
"На месте работают аварийно-спасательные и пожарно-спасательные подразделения, органы местного самоуправления, в управлении по городу Сочи и в главном управлении организована работа оперативных штабов. Сил и средств достаточно, дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется",- говорится в сообщении.
Отмечается, что на дорогах курорта организовано реверсивное движение, ведётся работа по заявкам с населением, эвакуация жителей не потребовалась.
В Сочи 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром. Залповый ливень на курорте разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, затопил трассу в направлении Адлер - Сочи, в связи с этим движение было остановлено. По данным мэрии, в результате разливов рек были затоплены трансформаторные подстанции, их обесточили энергетики. Мэр Сочи Алексей Копайгородский мобилизовал все силы и средства для устранения последствий разлива рек.
22 июля, 14:47Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в СочиМощный смерч прошел утром 22 июля у берегов Сочи. Водяной столб образовался в море и вскоре рассыпался. Отдыхающие и местные жители успели заснять явление природы на видео. В городе объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие два дня ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер и смерчи. Возможны резкие подъемы уровня воды.