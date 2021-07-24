https://ria.ru/20210724/livni-1742638930.html

В Сочи прекратились ливни

В Сочи прекратились ливни - РИА Новости, 24.07.2021

В Сочи прекратились ливни

Ливни в Сочи прекратились, ухудшение погоды не прогнозируется, сообщает МЧС Краснодарского края. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T01:15

2021-07-24T01:15

2021-07-24T01:15

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Ливни в Сочи прекратились, ухудшение погоды не прогнозируется, сообщает МЧС Краснодарского края.Отмечается, что на дорогах курорта организовано реверсивное движение, ведётся работа по заявкам с населением, эвакуация жителей не потребовалась.В Сочи 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром. Залповый ливень на курорте разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, затопил трассу в направлении Адлер - Сочи, в связи с этим движение было остановлено. По данным мэрии, в результате разливов рек были затоплены трансформаторные подстанции, их обесточили энергетики. Мэр Сочи Алексей Копайгородский мобилизовал все силы и средства для устранения последствий разлива рек.

https://ria.ru/20210722/smerch-1742382671.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия