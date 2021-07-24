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Движение на автотрассе Джубга — Сочи восстановили
Движение на автотрассе Джубга — Сочи восстановили - РИА Новости, 24.07.2021
Движение на автотрассе Джубга — Сочи восстановили
Восстановлено движение на автотрассе А-147 Джубга-Сочи, которую подтопило из-за ливней, сообщила пресс-служба управляющей компании "Черноморье". РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T08:52
2021-07-24T08:52
2021-07-24T10:00
адлер
сочи
происшествия
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СОЧИ, 24 июл – РИА Новости. Восстановлено движение на автотрассе А-147 Джубга-Сочи, которую подтопило из-за ливней, сообщила пресс-служба управляющей компании "Черноморье".В Сочи 23 июля прошел сильный дождь со шквалистым ветром. Ливень разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, затопил трассу в направлении Адлер — Сочи.По данным дорожников, на участке трассы со 198-го по 201-й километр в Адлерском районе с 22.40 мск пятницы из-за подтоплений организовали реверсивное движение.В час ночи субботы нормальное движение восстановили.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/sochi-1740043421.html
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адлер, сочи, происшествия
08:52 24.07.2021 (обновлено: 10:00 24.07.2021)
Движение на автотрассе Джубга — Сочи восстановили
Движение на подтопленной из-за ливня автотрассе Джубга — Сочи восстановили