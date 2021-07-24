https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742675473.html
В Москве выявили 3376 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3376 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.07.2021
В Москве выявили 3376 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 3376, Подмосковье - 2096, Санкт-Петербурге - 1937, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:35
2021-07-24T11:35
2021-07-24T11:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 3376, Подмосковье - 2096, Санкт-Петербурге - 1937, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3376, 2. Московская область - 2096, 3. Санкт-Петербург - 1937", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 29, Чукотском автономном округе - 16, в Ненецком автономном округе - 15,
https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742675092.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 3376 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3376 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье - 2096