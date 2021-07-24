https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742675473.html

В Москве выявили 3376 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3376 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.07.2021

В Москве выявили 3376 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 3376, Подмосковье - 2096, Санкт-Петербурге - 1937, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:35

2021-07-24T11:35

2021-07-24T11:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 3376, Подмосковье - 2096, Санкт-Петербурге - 1937, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3376, 2. Московская область - 2096, 3. Санкт-Петербург - 1937", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 29, Чукотском автономном округе - 16, в Ненецком автономном округе - 15,

https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742675092.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество