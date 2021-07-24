https://ria.ru/20210724/koronavirus-1742674831.html

В России выявили 23 947 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 23 947 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.07.2021

В России выявили 23 947 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 23 947 — до 6 102 469, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:31

2021-07-24T11:31

2021-07-24T13:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 23 947 — до 6 102 469, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 947 в 85 регионах, в том числе выявлено 2452 (10,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 102 469 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,39%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество