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В России выявили 23 947 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 23 947 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 24.07.2021
В России выявили 23 947 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 23 947 — до 6 102 469, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:31
2021-07-24T11:31
2021-07-24T13:48
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 23 947 — до 6 102 469, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 947 в 85 регионах, в том числе выявлено 2452 (10,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 102 469 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,39%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
11:31 24.07.2021 (обновлено: 13:48 24.07.2021)
В России выявили 23 947 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 23 947 случаев заражения коронавирусом за сутки