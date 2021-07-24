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В Киргизии рассказали о ситуации на границе с Таджикистаном
В Киргизии рассказали о ситуации на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 24.07.2021
В Киргизии рассказали о ситуации на границе с Таджикистаном
Ситуация на киргизско-таджикской границе после инцидента со стрельбой в субботу утром стабилизирована, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственной... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T17:26
2021-07-24T17:26
баткенская область
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Ситуация на киргизско-таджикской границе после инцидента со стрельбой в субботу утром стабилизирована, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственной пограничной службы республики."Обстановка на границе стабильная. После проведенных переговоров представителей двух стран там все спокойно", - заявил представитель пресс-службы.Ранее в субботу в погранслужбе Киргизии РИА Новости заявили о перестрелке пограничников на границе с Таджикистаном. По ее данным, 24 июля в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области жители приграничных районов Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке участка, чем вызвали недовольство киргизстанцев. Словесная перепалка между жителями переросла в драку и закидывание камнями. Как уточнили в Бишкеке, со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Киргизии, в ответ пограничники-киргизстанцы произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана. После инцидента прошла встреча представителей двух государств, в ходе которой стороны договорились не проводить никакие работы на спорном участке.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире
17:26 24.07.2021
 
В Киргизии рассказали о ситуации на границе с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии: ситуация на границе с Таджикистаном стабилизировалась

© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники полиции Киргизии
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / Эламан Карымшаков
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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Ситуация на киргизско-таджикской границе после инцидента со стрельбой в субботу утром стабилизирована, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственной пограничной службы республики.
"Обстановка на границе стабильная. После проведенных переговоров представителей двух стран там все спокойно", - заявил представитель пресс-службы.
Ранее в субботу в погранслужбе Киргизии РИА Новости заявили о перестрелке пограничников на границе с Таджикистаном. По ее данным, 24 июля в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области жители приграничных районов Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке участка, чем вызвали недовольство киргизстанцев. Словесная перепалка между жителями переросла в драку и закидывание камнями. Как уточнили в Бишкеке, со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Киргизии, в ответ пограничники-киргизстанцы произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана. После инцидента прошла встреча представителей двух государств, в ходе которой стороны договорились не проводить никакие работы на спорном участке.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
Военнослужащий Киргизии охраняет Водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
Вчера, 17:13
Киргизия и Таджикистан договорились не проводить работы на спорном участке
 
Баткенская областьТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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