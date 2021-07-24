https://ria.ru/20210724/kirgiziya-1742712643.html

В Киргизии рассказали о ситуации на границе с Таджикистаном

В Киргизии рассказали о ситуации на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 24.07.2021

В Киргизии рассказали о ситуации на границе с Таджикистаном

Ситуация на киргизско-таджикской границе после инцидента со стрельбой в субботу утром стабилизирована, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственной... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T17:26

2021-07-24T17:26

2021-07-24T17:26

баткенская область

таджикистан

киргизия

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БИШКЕК, 24 июл - РИА Новости. Ситуация на киргизско-таджикской границе после инцидента со стрельбой в субботу утром стабилизирована, сообщили РИА Новости в пресс-центре Государственной пограничной службы республики."Обстановка на границе стабильная. После проведенных переговоров представителей двух стран там все спокойно", - заявил представитель пресс-службы.Ранее в субботу в погранслужбе Киргизии РИА Новости заявили о перестрелке пограничников на границе с Таджикистаном. По ее данным, 24 июля в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области жители приграничных районов Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке участка, чем вызвали недовольство киргизстанцев. Словесная перепалка между жителями переросла в драку и закидывание камнями. Как уточнили в Бишкеке, со стороны пограничников Таджикистана были произведены выстрелы в сторону Киргизии, в ответ пограничники-киргизстанцы произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана. После инцидента прошла встреча представителей двух государств, в ходе которой стороны договорились не проводить никакие работы на спорном участке.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210724/kirgiziya-1742711926.html

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баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире