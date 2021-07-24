Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210724/kazakhstan-1742717684.html
Президент Казахстана обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане
Президент Казахстана обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 24.07.2021
Президент Казахстана обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T18:23
2021-07-24T18:38
центральная азия
касым-жомарт токаев
владимир путин
афганистан
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155236/16/1552361688_0:0:2908:1635_1920x0_80_0_0_b2f4a0ca27904cd9f43a11a5a8fa3ef4.jpg
НУР-СУЛТАН, 24 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера."Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии. Подчеркнута важность скоординированных действий двух государств и других стран региона с целью обеспечения их успешного социально-экономического развития", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.Отмечается, что "президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за приглашение принять участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, намеченного на сентябрь этого года".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210105/politika-1592082093.html
центральная азия
афганистан
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155236/16/1552361688_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_3ad7d53f12aca017e3516d5aed7cd7e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральная азия, касым-жомарт токаев, владимир путин, афганистан, казахстан, в мире
18:23 24.07.2021 (обновлено: 18:38 24.07.2021)
 
Президент Казахстана обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане

Президент Казахстана Токаев обсудил с президентом России Путиным ситуацию в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 24 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.
"Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии. Подчеркнута важность скоординированных действий двух государств и других стран региона с целью обеспечения их успешного социально-экономического развития", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.
Отмечается, что "президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за приглашение принять участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, намеченного на сентябрь этого года".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
* Террористическая организация, запрещена в России
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 20:35
"Никто не дарил". Лидер Казахстана ответил в статье про территорию страны
 
Центральная АзияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинАфганистанКазахстанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Дегтярев подал документы для участия в выборах в Хабаровском крае
06:25На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"
06:24В Хабаровске из-за повреждения водопровода обрушился участок дороги
06:14Умер министр цифрового развития и связи Амурской области
05:44Сборная России завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио
05:43Найдены тела пассажиров автомобиля, съехавшего в реку в Мацесте
05:21В Коломне четыре человека погибли в ДТП
04:45Глава минздрава Британии призвал не "съеживаться в страхе" от COVID-19
04:22На Украине заявили о "начале прозрения" у Зеленского
03:33Нарколог рассказал об опасностях купания в жару после употребления алкоголя
03:14Специалист рассказал, как законно увеличить пенсию
03:06Назван срок начала работы станции обнаружения космического мусора в ЮАР
02:50Ученые оценили данные о заразности гамма-варианта COVID-19 среди привитых
02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
02:44Трамп упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока — 2"
02:13Эксперт рассказал, как финансово подготовиться к отпуску
02:10Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
02:10Инсулиновый ответ. Что будет, если есть обработанные продукты?
02:07CNN: участвовавшего в штурме Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства
01:26На акциях протеста против вакцинации в Лондоне задержали шесть человек
Лента новостейМолния