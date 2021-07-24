https://ria.ru/20210724/kazakhstan-1742717684.html

Президент Казахстана обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане

Президент Казахстана обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 24.07.2021

Президент Казахстана обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T18:23

2021-07-24T18:23

2021-07-24T18:38

центральная азия

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 24 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера."Главы государств обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии. Подчеркнута важность скоординированных действий двух государств и других стран региона с целью обеспечения их успешного социально-экономического развития", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.Отмечается, что "президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за приглашение принять участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, намеченного на сентябрь этого года".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/politika-1592082093.html

центральная азия

афганистан

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центральная азия, касым-жомарт токаев, владимир путин, афганистан, казахстан, в мире