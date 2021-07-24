Магическое сияние и суровые пастухи: лучшие фото, снятые на iPhone
Снимок москвички Татьяны Мерзляковой "Магия северного сияния", который она сделала во время спонтанной поездки на Кольский полуостров, победил в категории "Путешествия". "Кадр я выстроила так, потому что у меня была идея показать человека и вселенную", — рассказывает автор.
Снимок москвички Татьяны Мерзляковой "Магия северного сияния", который она сделала во время спонтанной поездки на Кольский полуостров, победил в категории "Путешествия". "Кадр я выстроила так, потому что у меня была идея показать человека и вселенную", — рассказывает автор.
Первое место в номинации "Фотограф года" завоевал автор снимка "Склеивание" Шаран Шетти из Индии.
Первое место в номинации "Фотограф года" завоевал автор снимка "Склеивание" Шаран Шетти из Индии.
Гран-при конкурса и титула фотограф года удостоен венгр Иштван Керекеш за кадр "Трансильванские пастухи".
Гран-при конкурса и титула фотограф года удостоен венгр Иштван Керекеш за кадр "Трансильванские пастухи".
Приз за лучшую серию достался американке Эрин Брукс.
Приз за лучшую серию достался американке Эрин Брукс.
Первое место в категории "Люди" завоевал Кристиан Хорган из Австралии за "Черный летний синий Montaigne".
Первое место в категории "Люди" завоевал Кристиан Хорган из Австралии за "Черный летний синий Montaigne".
"Над облаками". Лучшая панорама конкурса получилась у итальянца Гарбиэля Родрикеса.
"Над облаками". Лучшая панорама конкурса получилась у итальянца Гарбиэля Родрикеса.
Махабуб Хосейн Хан заглянул в "Старый спортзал" и вышел победителем в категории "Стиль жизни".
Махабуб Хосейн Хан заглянул в "Старый спортзал" и вышел победителем в категории "Стиль жизни".
Клэр Дропперт из Нидерландов не было равных в категории "Закат".
Клэр Дропперт из Нидерландов не было равных в категории "Закат".
Австралиец Кристиан Хорган, "Размышляя о позитиве", оказался на первом месте в категории "Природа".
Австралиец Кристиан Хорган, "Размышляя о позитиве", оказался на первом месте в категории "Природа".
Зерри Зонг из Китая с "Новой одеждой для поляка" поднялся на первое место в категории "Другое".
Зерри Зонг из Китая с "Новой одеждой для поляка" поднялся на первое место в категории "Другое".
Лучшим натюрмортом конкурса стал "Сладкий" кадр Кункун Лю (Kunkun Liu) из Китая.
Лучшим натюрмортом конкурса стал "Сладкий" кадр Кункун Лю (Kunkun Liu) из Китая.
Первое место в категории "Окружающая среда" жюри отдало "Облакам". Автор снимка — Эйнат Штеклер из Израиля.
Первое место в категории "Окружающая среда" жюри отдало "Облакам". Автор снимка — Эйнат Штеклер из Израиля.
"Бегство из Игуасу" принесло Личжи Вану из США первое место в категории "Пейзаж".
"Бегство из Игуасу" принесло Личжи Вану из США первое место в категории "Пейзаж".
"Без названия". Американка Кристен Крэбтри стала автором лучшего портрета конкурса.
"Без названия". Американка Кристен Крэбтри стала автором лучшего портрета конкурса.
Донг Вэй из Китая победил в категории "Дети".
Донг Вэй из Китая победил в категории "Дети".
Взгляд Лиз Хуанг на Манхэттен отметили первым местом в номинации "Городская жизнь".
Взгляд Лиз Хуанг на Манхэттен отметили первым местом в номинации "Городская жизнь".
Гленн Хоманн из Австралии завоевал первое место в категории "Абстракция".
Гленн Хоманн из Австралии завоевал первое место в категории "Абстракция".
"Примите позу". Лайла Баккер из Нидерландов победила в номинации "Животные".
"Примите позу". Лайла Баккер из Нидерландов победила в номинации "Животные".
Юэсян Ван увез в Китай приз за первое место в номинации "Архитектура", все благодаря "Конфетам".
Юэсян Ван увез в Китай приз за первое место в номинации "Архитектура", все благодаря "Конфетам".