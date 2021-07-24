Магическое сияние и суровые пастухи: лучшие фото, снятые на iPhone

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Татьяна Мерзлякова

Снимок москвички Татьяны Мерзляковой "Магия северного сияния", который она сделала во время спонтанной поездки на Кольский полуостров, победил в категории "Путешествия". "Кадр я выстроила так, потому что у меня была идея показать человека и вселенную", — рассказывает автор.