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Магическое сияние и суровые пастухи: лучшие фото, снятые на iPhone
Магическое сияние и суровые пастухи: лучшие фото, снятые на iPhone - РИА Новости, 24.07.2021
Магическое сияние и суровые пастухи: лучшие фото, снятые на iPhone
Организаторы конкурса iPhone Photography Awards 2021 подвели итоги. Жюри рассмотрело тысячи снимков более чем из 140 стран. Среди победителей впервые оказалась... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T08:40
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архитектура
северное сияние
природа
apple iphone
фотография
фото
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Организаторы конкурса iPhone Photography Awards 2021 подвели итоги. Жюри рассмотрело тысячи снимков более чем из 140 стран. Среди победителей впервые оказалась россиянка. Завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
96
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архитектура, северное сияние, природа, apple iphone, фотография, фото, фото
08:40 24.07.2021 (обновлено: 17:33 24.07.2021)
 

Магическое сияние и суровые пастухи: лучшие фото, снятые на iPhone

Читать ria.ru в
Организаторы конкурса iPhone Photography Awards 2021 подвели итоги. Жюри рассмотрело тысячи снимков более чем из 140 стран. Среди победителей впервые оказалась россиянка. Завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Татьяна Мерзлякова

Снимок москвички Татьяны Мерзляковой "Магия северного сияния", который она сделала во время спонтанной поездки на Кольский полуостров, победил в категории "Путешествия". "Кадр я выстроила так, потому что у меня была идея показать человека и вселенную", — рассказывает автор.

Первое место в категории Путешествия. Магия северного сияния, Териберка, Россия
1 из 19

Снимок москвички Татьяны Мерзляковой "Магия северного сияния", который она сделала во время спонтанной поездки на Кольский полуостров, победил в категории "Путешествия". "Кадр я выстроила так, потому что у меня была идея показать человека и вселенную", — рассказывает автор.

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Татьяна Мерзлякова
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Sharan Shetty

Первое место в номинации "Фотограф года" завоевал автор снимка "Склеивание" Шаран Шетти из Индии.

Первое место в номинации Фотограф года, Янар Даг, Баку, Азербайджан
2 из 19

Первое место в номинации "Фотограф года" завоевал автор снимка "Склеивание" Шаран Шетти из Индии.

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Sharan Shetty
© iPhone Photography Awards 2021/ Istvan Kerekes

Гран-при конкурса и титула фотограф года удостоен венгр Иштван Керекеш за кадр "Трансильванские пастухи".

Победитель в номинации Фотограф года. Трансильванские пастухи, Тыргу-Муреш, Трансильвания
3 из 19

Гран-при конкурса и титула фотограф года удостоен венгр Иштван Керекеш за кадр "Трансильванские пастухи".

© iPhone Photography Awards 2021/ Istvan Kerekes
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/Erin Brooks

Приз за лучшую серию достался американке Эрин Брукс.

Первое место в категории Серийное фото. После прыжка, Русалка, Сестричество, Хьюстон, Техас
4 из 19

Приз за лучшую серию достался американке Эрин Брукс.

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/Erin Brooks
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Christian Horgan

Первое место в категории "Люди" завоевал Кристиан Хорган из Австралии за "Черный летний синий Montaigne".

Первое место в категории Люди. Чёрное лето, голубые горы, Сидней, Австралия
5 из 19

Первое место в категории "Люди" завоевал Кристиан Хорган из Австралии за "Черный летний синий Montaigne".

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Christian Horgan
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Gabriele Rodriquez

"Над облаками". Лучшая панорама конкурса получилась у итальянца Гарбиэля Родрикеса.

Первое место в категории Панорама. Над облаками, Италия
6 из 19

"Над облаками". Лучшая панорама конкурса получилась у итальянца Гарбиэля Родрикеса.

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Gabriele Rodriquez
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Mahabub Hossain Khan

Махабуб Хосейн Хан заглянул в "Старый спортзал" и вышел победителем в категории "Стиль жизни".

Первое место в категории Стиль жизни. Старый спортзал, Дакка, Бангладеш
7 из 19

Махабуб Хосейн Хан заглянул в "Старый спортзал" и вышел победителем в категории "Стиль жизни".

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Mahabub Hossain Khan
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Claire Droppert

Клэр Дропперт из Нидерландов не было равных в категории "Закат".

Первое место в категории Рассвет. Голландское утро, Киндердейк, Нидерланды
8 из 19

Клэр Дропперт из Нидерландов не было равных в категории "Закат".

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Claire Droppert
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Christian Horgan

Австралиец Кристиан Хорган, "Размышляя о позитиве", оказался на первом месте в категории "Природа".

Первое место в категории Природа. Размышляя о позитиве, Перт, Австралия
9 из 19

Австралиец Кристиан Хорган, "Размышляя о позитиве", оказался на первом месте в категории "Природа".

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Christian Horgan
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/Zerry Song

Зерри Зонг из Китая с "Новой одеждой для поляка" поднялся на первое место в категории "Другое".

Первое место в категории Другое. Новая одежда для поляка, Лоян, Хэнань, Китай
10 из 19

Зерри Зонг из Китая с "Новой одеждой для поляка" поднялся на первое место в категории "Другое".

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/Zerry Song
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Kunkun Liu

Лучшим натюрмортом конкурса стал "Сладкий" кадр Кункун Лю (Kunkun Liu) из Китая.

Первое место в категории Натюрморт. Сладость, Шанхай, Китай
11 из 19

Лучшим натюрмортом конкурса стал "Сладкий" кадр Кункун Лю (Kunkun Liu) из Китая.

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Kunkun Liu
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Einat Shteckler

Первое место в категории "Окружающая среда" жюри отдало "Облакам". Автор снимка — Эйнат Штеклер из Израиля.

Первое место в категории Окружающий мир. Облака, Израиль
12 из 19

Первое место в категории "Окружающая среда" жюри отдало "Облакам". Автор снимка — Эйнат Штеклер из Израиля.

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Einat Shteckler
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Lizhi Wang

"Бегство из Игуасу" принесло Личжи Вану из США первое место в категории "Пейзаж".

Первое место в категории Пейзаж. Полёт через Игуасу, река Парана, Аргентина
13 из 19

"Бегство из Игуасу" принесло Личжи Вану из США первое место в категории "Пейзаж".

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Lizhi Wang
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Krysten Crabtree

"Без названия". Американка Кристен Крэбтри стала автором лучшего портрета конкурса.

Первое место в категории Портрет. Без названия, Огайо
14 из 19

"Без названия". Американка Кристен Крэбтри стала автором лучшего портрета конкурса.

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Krysten Crabtree
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Dong Wei

Донг Вэй из Китая победил в категории "Дети".

Первое место в категории Дети. Без названия, Сычуань, Китай
15 из 19

Донг Вэй из Китая победил в категории "Дети".

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Dong Wei
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Liz Huang

Взгляд Лиз Хуанг на Манхэттен отметили первым местом в номинации "Городская жизнь".

Первое место в категории Городская жизнь. Без названия, Манхэттен, Нью-Йорк
16 из 19

Взгляд Лиз Хуанг на Манхэттен отметили первым местом в номинации "Городская жизнь".

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Liz Huang
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/Glenn Homann

Гленн Хоманн из Австралии завоевал первое место в категории "Абстракция".

Первое место в категории Абстракция. Без названия, Квинсленд, Австралия
17 из 19

Гленн Хоманн из Австралии завоевал первое место в категории "Абстракция".

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/Glenn Homann
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Laila Bakker

"Примите позу". Лайла Баккер из Нидерландов победила в номинации "Животные".

Первое место в категории Животные. Прими позу, Нидерланды
18 из 19

"Примите позу". Лайла Баккер из Нидерландов победила в номинации "Животные".

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Laila Bakker
© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Yuexiang Wang

Юэсян Ван увез в Китай приз за первое место в номинации "Архитектура", все благодаря "Конфетам".

Первое место в категории Архитектура. Конфетка, Шанхай, Китай
19 из 19

Юэсян Ван увез в Китай приз за первое место в номинации "Архитектура", все благодаря "Конфетам".

© Фото : iPhone Photography Awards 2021/ Yuexiang Wang
 
Архитектурасеверное сияниеприродаApple iPhoneФотографияФото
 
 
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