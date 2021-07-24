https://ria.ru/20210724/evakuatsiya-1742636227.html
МЧС не видит необходимости в эвакуации населения Сочи
МЧС не видит необходимости в эвакуации населения Сочи - РИА Новости, 24.07.2021
МЧС не видит необходимости в эвакуации населения Сочи
Эвакуация населения в Сочи не требуется, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T00:03
2021-07-24T00:03
2021-07-24T00:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Эвакуация населения в Сочи не требуется, сообщили РИА Новости в МЧС России."МЧС России держит на контроле прохождение комплекса неблагоприятных осадков в городе Сочи… Отрабатываются точечные заявки от жителей. По состоянию на 22:50 (мск), поступило 8 заявок на откачку воды", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.На территории курорта 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром. Залповый ливень в Сочи разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, затопил трассу в направлении Адлер - Сочи, в связи с этим движение было остановлено. По данным мэрии, в результате разливов рек были затоплены трансформаторные подстанции, их обесточили энергетики. Мэр Сочи Алексей Копайгородский мобилизовал все силы и средства для устранения последствий разлива рек.
https://ria.ru/20210723/liven-1742633722.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия
00:03 24.07.2021 (обновлено: 00:23 24.07.2021)
МЧС не видит необходимости в эвакуации населения Сочи
МЧС не видит необходимости в эвакуации населения Сочи после сильного дождя
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Эвакуация населения в Сочи не требуется, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Произошло подтопление одного участка ФАД А-147 в поселке Хоста, на месте организовано реверсивное движение. В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от поселка Хоста до поселка Адлер. Эвакуация населения не требуется", - отметили в МЧС.
"МЧС России держит на контроле прохождение комплекса неблагоприятных осадков в городе Сочи… Отрабатываются точечные заявки от жителей. По состоянию на 22:50 (мск), поступило 8 заявок на откачку воды", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
На территории курорта 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром. Залповый ливень в Сочи разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, затопил трассу в направлении Адлер - Сочи, в связи с этим движение было остановлено. По данным мэрии, в результате разливов рек были затоплены трансформаторные подстанции, их обесточили энергетики. Мэр Сочи Алексей Копайгородский мобилизовал все силы и средства для устранения последствий разлива рек.