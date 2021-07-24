https://ria.ru/20210724/evakuatsiya-1742636227.html

МЧС не видит необходимости в эвакуации населения Сочи

МЧС не видит необходимости в эвакуации населения Сочи - РИА Новости, 24.07.2021

МЧС не видит необходимости в эвакуации населения Сочи

Эвакуация населения в Сочи не требуется, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T00:03

2021-07-24T00:03

2021-07-24T00:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740084184_0:150:3184:1941_1920x0_80_0_0_bc814882ca390d7ffd70d404df4bcef4.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Эвакуация населения в Сочи не требуется, сообщили РИА Новости в МЧС России."МЧС России держит на контроле прохождение комплекса неблагоприятных осадков в городе Сочи… Отрабатываются точечные заявки от жителей. По состоянию на 22:50 (мск), поступило 8 заявок на откачку воды", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.На территории курорта 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром. Залповый ливень в Сочи разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, затопил трассу в направлении Адлер - Сочи, в связи с этим движение было остановлено. По данным мэрии, в результате разливов рек были затоплены трансформаторные подстанции, их обесточили энергетики. Мэр Сочи Алексей Копайгородский мобилизовал все силы и средства для устранения последствий разлива рек.

https://ria.ru/20210723/liven-1742633722.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия