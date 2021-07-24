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Минздрав перечислил противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной"
Минздрав перечислил противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной" - РИА Новости, 24.07.2021
Минздрав перечислил противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной"
Вакцина "ЭпиВакКорона" противопоказана при тяжелых формах аллергических заболеваний, злокачественных новообразованиях, первичном иммунодефиците, сообщила... РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-24T11:36
2021-07-24T11:36
2021-07-24T11:36
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" противопоказана при тяжелых формах аллергических заболеваний, злокачественных новообразованиях, первичном иммунодефиците, сообщила пресс-служба Минздрава России.Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от коронавирусной инфекции."Тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом ЭпиВакКорона", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Минздрав перечислил противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной"
Минздрав: вакцинация "ЭпиВакКороной" противопоказана при тяжелой аллергии и первичном иммунодефиците