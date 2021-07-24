https://ria.ru/20210724/epivakkorona-1742675591.html

Минздрав перечислил противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной"

Минздрав перечислил противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной" - РИА Новости, 24.07.2021

Минздрав перечислил противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной"

Вакцина "ЭпиВакКорона" противопоказана при тяжелых формах аллергических заболеваний, злокачественных новообразованиях, первичном иммунодефиците, сообщила... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T11:36

2021-07-24T11:36

2021-07-24T11:36

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общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" противопоказана при тяжелых формах аллергических заболеваний, злокачественных новообразованиях, первичном иммунодефиците, сообщила пресс-служба Минздрава России.Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от коронавирусной инфекции."Тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом ЭпиВакКорона", - говорится в сообщении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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