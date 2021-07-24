https://ria.ru/20210724/bayden-1742657251.html

Социологи допустили конец "медового месяца" Байдена с избирателями

Социологи допустили конец "медового месяца" Байдена с избирателями - РИА Новости, 24.07.2021

Социологи допустили конец "медового месяца" Байдена с избирателями

Президент США Джо Байден может потерять значительную часть поддержки избирателей, опросы показывают, что у него уже нет абсолютного большинства среди... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T09:07

2021-07-24T09:07

2021-07-24T09:07

джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден может потерять значительную часть поддержки избирателей, опросы показывают, что у него уже нет абсолютного большинства среди сторонников демократов, а у тех, кто не является приверженцем одной из двух ведущих партий, работу одобряют меньше половины - 48%, сообщает американский социологический институт Gallup.Социологи приводят данные опроса, проведенного с 6 по 21 июля. Результаты исследования основаны на телефонных опросах 1007 граждан старше 18 лет во всех штатах США, погрешность составляет 4% c вероятностью 95%.Как говорится в сообщении, Байдену стали доверять меньше сторонников демократов - 90% во втором квартале, против январских 98%, среди независимых избирателей за тот же период он потерял 13%, и нынешние 48% доверия впервые не превышают половины. Зато у республиканцев Байден с последнего падения прибавил - в мае ему доверяли 8% сторонников партии, а сейчас 12%, что также больше, чем было в начале срока - 11%."Нынешний рейтинг одобрения работы Байдена находится на уровне 50%, снизившись с 56% в июне. До этого оценка его избирателями не демонстрировала значимых перемен, текущий показатель является самым низким для него", - говорится в сообщении института.В первые дни президентства у Байдена было 57% поддержки; 37% опрошенных заявляли, что не одобряют его деятельность, сейчас об этом говорят 45% избирателей - самый высокий показатель за все время, уточняется в сообщении."Байден завершает второй квартал работы президентом со средним показателем (за три месяца - ред.) одобрения работы 53.3%, против 56.0% в первом квартале", - дополняют социологи.Специалисты указывают, что рейтинг Байдена падает на фоне отсутствия прогресса в работе по преодолению пандемии, пробуксовки вакцинации, роста уровня заболеваемости. В то же время экономика демонстрирует тренд к восстановлению, снижается уровень безработицы, приближаются к рекордам цены на вакцины на фондовом рынке, хотя потребители и платят больше, чем раньше, за газ и товары, пишут эксперты института.Социологи отмечают, что уровень поддержки Байдена среди демократов остается очень высоким, а его рейтинг среди электората без однозначных пристрастий выше, чем был у предшественника на посту Дональда Трампа.Байден немного не дотянул в процентах до среднего уровня одобрения, который был в первые полгода у Джорджа Буша (55,8%), но уверенно обошел Билла Клинтона (44,0%) и Трампа (38,8%). С эпохи Ричарда Никсона (62%) больше поддержки по итогам 6 месяцев было только у Барака Обамы (62%), но и доверие к опросам того времени и современным разное, отмечает институт.

https://ria.ru/20210723/ssha-1742401424.html

https://ria.ru/20210723/radio-1742518002.html

https://ria.ru/20210722/bayden-1742319757.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире